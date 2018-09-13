Опубликованы фото пребывания немецких солдат на Афоне во время Второй мировой войны

Во Второй мировой войне нацисты вторглись в Грецию, а также заняли позицию на полуострове Афон. О пребывании немецких войск на Афоне написал Вим Вугд на блоге athosweblog.com.

«Я поделился двумя фотографиями, которые я нашел в интернете, показывающие позиции немцев в стратегической точке на холмах над Продромом, где есть широкий вид на южное и восточное побережье Афона. Вот эти две фотографии», - написал Вим Вугд.

Он опубликовал и фото, также найденные в интернете, которые раньше не показывал.

«В дополнение к этим фотографиям я купил еще несколько - никогда не публиковавшихся - фотографий, сделанных солдатами Вермахта во Второй мировой войне, которые я покажу здесь: вид Лавры, участок и холмы, южное побережье…», - отметил мужчина.

Блогер прокомментировал фотографии, на которых запечатлены солдаты.

«В то же время я купил девять фотографий, сделанных солдатами вермахта во время Второй мировой войны. Вот еще два, сделанные одним и тем же фотографом. […] Интересно, находятся ли эти здания на месте.

Два немецких солдата, стоящих на скале. Два солдата позируют для фотографии, один из которых держит трость. Кто эти люди?.. Через две недели я снова буду посещать Святую Гору, и мы узнаем предложение от отца Феодосия из Симонопетра…», - написал блогер.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".