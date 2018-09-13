История положения пояса Пресвятой Богородицы

Православные 13 сентября (по новому стилю) отмечают положение честного пояса Пресвятой Богородицы. В афонской обители Ватопед – панигир.

Произошло положение честного пояса Богородицы в Константинопольском Влахернском храме во времена правления императора Аркадия (395-408 гг). Ранее святыня, которую получил апостол Фома от Божией Матери, после Ее Успения, хранилась у христиан, живших в Иерусалиме.

Во время царствования императора Льва Мудрого (886-911 гг), по молитвам, от пояса Божией Матери произошло чудесное исцеления его жены – императрицы Зои. Из нее вышел нечистый дух.

Императрица из видения узнала, что она получит исцеление, когда на нее возложат пояс Пресвятой Богородицы.

Правитель попросил у Патриарха, чтобы он снял печать и открыл ковчег, в котором находилась святыня. Когда это исполнили – обнаружили, что пояс абсолютно целый и не подвластный времени. Патриарх положил пояс на императрицу, и она исцелилась. Затем был совершен благодарственный молебен Пресвятой Богородице, а пояс вновь положили в ковчег, запечатав его печатью.

В память о чуде и втором положении пояса был установлен сегодняшний праздник.

Частица пояса Пресвятой Богородицы хранится в афонском монастыре Ватопед.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".