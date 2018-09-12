Растительный мир Святой Горы – видео

На информационном портале Святой Горы Афон в Ютуб опубликовано новое видео «Новые технологии на Афоне: германские царицы в польских дворцах».

«В этом фильме мы расскажем о пчеловодстве на Святой Горе Афон. Предметом нашего внимания на этот раз стали вечные ульи, селекционные матки и пасечные весы. Впрочем, о необыкновенных весах придется сделать отдельный фильм», - отметили авторы видео.

В видеоряде, продолжительностью чуть больше 12 минут, показаны живописные места Святой Горы с высоты птичьего полета.

«Растительный мир Афона невероятно разнообразен. В нем можно выделить более полторы тысячи видов цветущих растений, более 30 из которых не встречаются вообще нигде, кроме Святой Горы. Многие из этих растений относятся к редким и охраняемым видам», - говорится в фильме.

Благодаря обильной флоре пчелы могут почти круглый год собирать мед.

«Такое многообразие растений обеспечивает пчел нектаром практически круглый год. Они начинают собирать мед уже в феврале и заканчивают лишь к Новому году», - подмечают авторы видео.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".