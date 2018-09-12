12 сентября – день памяти Сербских святителей, живших на Афоне

Православные 12 сентября (по новому стилю) отмечают общую память святых сербских святителей и учителей.

Среди них есть святые, жизнь которых связана со Святой Горой - архиепископы: Савва I, Савва II, Евстафий I, Никодим, Даниил, Иоанникий и Патриарх Ефрем II.

Их дни памяти также совершаются отдельно святителя: Саввы I – 27 января, Саввы II - 21 февраля, Евстафия I - 17 января, Никодима – 24 мая, Даниила 2 января, Иоанникия – 10 июня, Ефрема II – 28 июня. Даты указаны по новому стилю.

Как известно, на Святой Горе Афон есть сербский монастырь Хиландар, который занимает в святогорской иерархии четвертое место. Хиландар был основан в 1198 году сербским архиепископом святым Саввой и его отцом, сербским князем Стефаном. Обитель находится в юрисдикции Константинопольского патриарха, но духовно поддерживается Сербской Православной Церковью.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".