Ученик преподобного Паисия Святогорца - о школьнице, которая из-за учебы хотела покончить собой

Ученик преподобного Паисия Святогорца митрополит Лимассольский Афанасий (Кипрская Православная Церковь) рассказал о случае непонимания родителями ребенка.

В монастыре святого Ираклидия (Никосия) он исповедовал людей. К нему подошла монахиня, со словами: «Здесь есть одна молодая девушка. Она уже два часа сидит в углу, плачет и ничего нам не говорит. Уже поздно, монастырь скоро закроется… Как с ней быть?».

После общения с девушкой, митрополит выяснил, что она боится идти домой, так как плохо написала контрольную.

«Девушка сказала мне: «Я хотела убить себя. Но потом решила: стану монахиней!». Я призадумался. Похоже, самоубийство и монашество было для нее примерно одно и то же. Действительно, многие сегодня так и думают», - отметил владыка Афанасий.

Он ответил девушке, что «нельзя становиться монахиней – монашество не принимают ни по такой причине, ни в таком возрасте. Поэтому дай мне телефон родителей».

Митрополит описал, что сказали ему родители по телефону и при встрече.

«Это оказались состоятельные, очень порядочные люди, любящие свою дочь – но при этом совершенно неправильно с ней обращающиеся. Подумайте сами: девочка боялась их настолько, что не смела явиться домой с двойкой за контрольную! Не смела, потому что добрая мама сказала ей: «Еще одна двойка – и домой можешь не приходить!». Родители приехали за ней, мы поговорили. «Мы же хотим своей дочери только добра!», – сказали они.

Конечно, хотят добра, но такое добро – никакое не добро, если не получается по-доброму», - отметил ученик преподобного Паисия Святогорца.

По материалам Синодального отдела по делам молодежи УПЦ.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".