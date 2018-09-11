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Двери афонских монастырей (фото)

12:45, 11 сентября 2018
Афон
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Он подписал фото.

«На Святой Горе можно любоваться разными видами дверей. Главные врата монастыря, такие как в монастыре Констамонит, будут закрыты после солнца захода солнца.

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Небольшая ржавая дверь в Кутлумуш. Старая железная дверь на одной из небольших улиц Кареи.

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Дверь в Эсфигмен.

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Эта деревянная дверь ведет к заднему двору пекарни в Карее.

Церковные двери Святого Павла в 2011 году, до ремонта.

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Ученики, такие как знаменитые Спирос Папалука (Spyros Papaloukas), были вдохновлены дверями Горы Афон.

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Это в Симонапетра. Справа - так называемый Красный балкон. Недавно этот вход был полностью изменен, к большому сожалению», - написал Герман Вугд.

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"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

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