Двери афонских монастырей (фото)

Автор англоязычного блога athosweblog.com Герман Вугд (Herman Voogd) поделился фотографиями дверей афонских монастырей.

Он подписал фото.

«На Святой Горе можно любоваться разными видами дверей. Главные врата монастыря, такие как в монастыре Констамонит, будут закрыты после солнца захода солнца.

Небольшая ржавая дверь в Кутлумуш. Старая железная дверь на одной из небольших улиц Кареи.

Дверь в Эсфигмен.

Эта деревянная дверь ведет к заднему двору пекарни в Карее.

Церковные двери Святого Павла в 2011 году, до ремонта.

Ученики, такие как знаменитые Спирос Папалука (Spyros Papaloukas), были вдохновлены дверями Горы Афон.

Это в Симонапетра. Справа - так называемый Красный балкон. Недавно этот вход был полностью изменен, к большому сожалению», - написал Герман Вугд.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".