Почему накопление вещей вредит душе – современный афонский старец

На информационном портале Святой Горы Афон в Ютуб в опубликованном видео «Афонский старец Иларион. Благодатная молитва и рачение к Богу», святогорец рассказывает о проблемах современного мира, в частности, о накоплении вещей.

«Главная проблема в духовной жизни именно в том, что и мирские люди, и монахи не заботятся об этом, самом главном – о божественном рачении в душе, а занимают свой ум совершенно другими делами: заботами о жизни, покупками… А Богу одно только от нас нужно – чтобы это рачение в нашей душе возрастало, это ее подлинная жизнь, а заботы о хлебе насущном Он берет на Себя. Если человек имеет в душе мирское устремление к заботам, к тому, как лучше жить, то оно разъедает его душу, как рак, как ржавчина», - сказал отец Иларион.

Он рассказал, как называется грех накопления ненужных вещей и чем он опасен.

«Современная жизнь так устроена, что от этой заботы об улучшении жизни, которая все больше и больше возрастает, душа опустошается и человек скатывается на нижнюю ступеньку, предается демонам. Демоны начинают его волочить туда и сюда, не оставят его в покое. Тогда благодать совсем теряется и душа становится пустой, и человек беззащитен, как животное. Прямо на наших глазах. Каждый в своей жизни может это увидеть, как человек незаметно из чистого и искреннего создания с чистым сердцем становится самым настоящим разбойником и остервенело, вырывает изо рта у других кусок хлеба и боится, что ему не хватит. И копит, копит… И еще больше боится.

Мшелоимство – это когда человек не может уже остановится и собирает, собирает, подгребает под себя даже те вещи, которые не нужны, «а может пригодится», или на черный день». Главная проблема современных монахов в том, что им нравится мирское, именно заниматься мирскими заботами, покупками и улучшением жизни. Это собирательство вещей – это и есть та самая раковая опухоль, которая душу человека постепенно пожирает. Если ты имеешь одну рясу – зачем тебе вторая, если у тебя есть одна одежда – зачем тебе еще две? Накапливают целые шкафы», - отметил святогорец.

Старец Иларион сказал, как определить есть ли этот грех у человека.

«Критерий, чтобы различить мшелоимство – это когда люди начинают покупать вещи, в которых в них нет нужды, эти вещи, без которых они могут обойтись. Вот это самый точный критерий. Это никак не скроешь, потому что монахам нравится не только попечение, но даже мирские разговоры, каламбуры, шутки. Я даже видел один раз, стоит на Афоне один монах, рассказывает другим, а они стоят и «хахахаха». Проблема современных христиан в том, что они потеряли подлинный крест…», - подчеркнул монах.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".