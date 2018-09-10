Афонский старец – о том, что важнее общей молитвы

Афонскийстарец Иларион, который более 60 лет живет на Святой Горе, рассказал о важности подлинной молитвы.

«Наши древние афонские отцы были неграмотными, они даже читать не умели, многие даже службы не посещали, а молились по четкам, но они в простоте хорошо понимали, что есть молитва души, наша, человеческая, она не подлинная, а мы должны просить у Бога, чтобы Он дал нашей душе подлинную молитву. Чтобы получить ее человек должен иметь рачение, то есть «потос», по-гречески – ревность к Богу. Это рвение должно зажечь душу. Эта молитва, которая дается через рачение, через «потос», она превосходит все правила и является подлинной, настоящей молитвой, настоящим разговором с Богом», - сказал отец Иларион.

Старец рассказал историю о монахе, который пришел к нему на исповедь.

«Однажды ко мне пришел монах и говорит: «Я хочу исповедаться». Говорю, исповедуйся. Он говорит: «У меня все хорошо, я первый прихожу в храм и последний ухожу, никогда не пропускаю молитвы, не пропускаю службы, в отличие от других братьев, никогда не сплю на службах и чувствую радость». Я тогда ответил ему: «Да, да, сынок, это все правильно, но твоя-то молитва как?». Он мне ответил «А какая еще молитва?». Вот это и есть ложное монашество. Ведь наша молитва и есть подлинная», - поделился святогорец.

Отец Иларион напомнил, что такое молитва и почему она так важна.

«Именно наша молитва и есть разговор с Богом, из-за нее святые отцы становились чудотворцами. Прежде всего нам нужно умолять Господа, чтобы Он нам дал освящение, просвещение… Тот, кто с усердием просит, тому Он обязательно даст. Когда мы получаем это просвещение ума, тогда мы постигаем и рассуждение, то есть духовный разум. Тогда все в нашей жизни все меняется кардинально. Тогда мы уже совершаем путь не слепыми, а видим направление, знаем, куда идем. Запомните, хорошо, конечно, все эти внешние формальные вещи – богослужения, все эти чинопоследования, но у человека должно быть нечто внутреннее, что соединяет его с Богом на недостижимой глубине. Если этого нет, то все внешнее тщетно.

Поймите, иметь внутреннее рачение к Богу – это гораздо важнее. Это и есть подлинная жизнь души. Главная наша задача – получить свою собственную молитву, чтобы она ожила в нашей душе», - подчеркнул афонский старец.

Материал подготовлен по видео информационного портала Святой Горы Афон в Ютуб «Афонский старец Иларион. Благодатная молитва и рачение к Богу».

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".