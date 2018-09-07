Об искусстве слушать и исповеди - ученик Паисия Святогорца

Ученик известного во всем православном мире афонского святого преподобного Паисия Святогорца митрополит Лимассольский Афанасий (Кипрская Православная Церковь) рассказал, как нужно принимать исповедь.

«Когда я стал служить и исповедовать на Афоне, старец Паисий сказал мне: «Исповедуя, ты будешь выслушивать тысячи слов. А в ответ нужно будет сказать только одно. Не надо много говорить. Исповедь – не для того, чтобы говорил ты, а чтобы говорили другие. Ты – слушай», - сказал митрополит Афанасий.

Он также вспомнил слова другого известного афонского старца.

«Святой Никодим Святогорец в одной своей книге, адресованной священнослужителям, пишет: «Очень важно, отче, дать человеку возможность сказать то, что он хочет, и так, как он хочет. И очень важно при этом не показывать ни удивления, ни отвращения, не смотреть на часы – потому что это разрушает ваше общение». Представьте: человек приходит и говорит: «Я совершил убийство», а ты в ответ начинаешь охать и ахать от испуга и отвращения… Сделаешь так – и человек больше ничего не скажет», - отметил владыка.

Митрополит Афанасий сказал, что он считает вершиной искусства общения.

«Вершина искусства общения – уметь выслушивать абсолютно всё. И когда человек выговорится, то и сам потом будет слушать, что ты ему скажешь. Хоть два слова. К сожалению, в нашей стране по-прежнему не развито это искусство. Просто трагедия. …Мы не понимаем (хотя в нашей традиции есть такое), что настоящее искусство общения – не говорить, а слушать. Не надо ставить цель душить собеседника своим ораторским мастерством, забрасывая аргументами в стиле «он одно слово, а я десять». Это не общение, а война. Важнее слушать, чем говорить», - подчеркнул ученик Паисия Святогорца.

По материалам Синодального отдела по делам молодежи УПЦ.

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