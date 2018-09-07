Ученик преподобного Паисия Святогорца – о взаимоотношениях детей и родителей

Митрополит Лимассольский Афанасий (Кипрская Православная Церковь), который был учеником известного афонского старца преподобного Паисия Святогорца, рассказал о проблемах родителей и детей.

«Ребенок приходит, и в девяноста процентах случаев выясняется, что проблемы не у ребенка, а у родителей, которые его привели», - отметил владыка Афанасий.

Он привел пример.

«При нашей митрополии существует социальная служба «Покров», где оказывается помощь наркозависимым. И вот помимо групп, где проходят терапию молодые люди, есть группы для их родителей, с которыми работают психологи. Мы сделали это потому, что родители также нуждаются в серьезной поддержке: ведь им предстоит заново принять своих детей. Так вот: в родительских группах у всех наших психологов происходит «выгорание». Они просто не выдерживают такой работы. Пара месяцев – и специалист приходит и просит: «Пожалуйста, дайте мне лучше еще 50 наркоманов, только заберите родителей! Я больше не могу. Мы не понимаем друг друга».

К сожалению, мы, взрослые, бываем иногда настолько упрямы и непоколебимы в собственных предрассудках, что вместо того, чтобы помогать своим детям, фактически уничтожаем их», - сказал митрополит Афанасий.

Ученик Паисия Святогорца рассказал о трудностях подросткового возраста.

«Переходный возраст, время так называемого пубертата, – это очень важный возраст. В этот период родителей могут ожидать такие неприятные сюрпризы, что им бывает еще хуже, чем самим подросткам – ведь, сталкиваясь с неадекватным поведением ребенка, родитель часто не понимает, как быть и что делать.

…Переходный возраст – время исканий, сомнений, отрицания, стремления к свободе. Ребенку кажется, что на него постоянно давят – родители, учителя, общество. Он начинает искать примеры для подражания на стороне и стремиться примкнуть к самым разным объединениям – от рок-групп до спортклубов», - сказал он.

Митрополит Афанасий сказал, чем важен подростковый возраст.

«Этот возраст – трудный, но при этом очень красивый и важный: ведь именно сейчас у ребенка возводится фундамент, на котором впоследствии будет построена вся жизнь. В этот период молодой человек пересматривает все, что раньше принимал как данность, – то есть все, что ему говорили родители, учителя, дедушки и бабушки. И даже если эти вещи правдивы, истинны и не подлежат сомнению, подросток подвергает их сомнению все равно и нарочно отрицает, осмеивает, доходя до крайностей, – чтобы посмотреть на нашу реакцию, испытать нас, испытать родителей и всех вокруг», - отметил владыка.

По материалам Синодального отдела по делам молодежи УПЦ.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".