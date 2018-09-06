Афонский старец Иларион - о жизни людей до и после грехопадения

На информационном портале Святой Горы Афон в Ютуб опубликовано новое видео «Афонский старец Иларион. Благодатная молитва и рачение к Богу».

Как сообщили авторы видеоролика, «старец Иларион - один из старейших монахов Святой Горы. В юности он стал монахом и подвизался некоторое время в одном из монастырей на островах. Более 60-ти лет назад он пришел на Афон и с тех пор не покидал Удела Божией Матери. А сейчас ему уже под сто лет. Афонский старец Иларион - не теоретик, а практик. Каждое слово этого подвижника подтверждено жизнью. Живет он в неприметном месте недалеко от столицы Афона».

Старец говорит на греческом языке, но видео сопровождается переводом на русский иеромонаха Серафима (Захарова).

Он рассказал, как жили наши прародители до грехопадения.

«Прежде падения наших прародителей в грех, земля была исполнена всяких благ, все, что не пожелаешь, все, что душе угодно, наши прародители – Адам и Ева приходили, как себе в кладовую. Брали, что хотели и ни в чем не было у них недостатка. Они просто знали, где и что лежит и приходили, брали все, что им нужно: в этом месте – лук, в этом – кабачки, в этом – арбузы. Они не думали, что им есть завтра, потому что знали, что всегда на своем месте все будет лежать», - сказал отец Иларион.

Также он прокомментировал, каким стал мир после изгнания из рая.

«Когда произошло грехопадение, то все изменилось, и наша жизнь стала похожей на рынок. Хотя в первые века было много всего, люди имели много фруктов и овощей. Всего хватало, но они уже не могли приходить как в кладовую, а говорили так: «У нас теперь рынок. Ты мне дай лук, а я тебе дам арбуз». Хотя они не нуждались, но просто так ничего не получали уже.

Так постепенно возникло то, что мы сейчас называем миром, или мирской суетой – эти подлые отношения «дашь на дашь», когда люди стали жить по принципу «ты мне, а я тебе». Этот принцип и есть подлинное отпадение от Бога. Мы живем в этом отречении и даже не понимаем этого», - сказал он.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".