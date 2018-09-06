Косма Этолийский – святой, который построил 100 школ, а на месте проповедей оставлял кресты

Православные христиане 6 сентября (по новому стилю) отмечают день памяти Космы Этолийского (1779). Монастырь Филофей празднует панигир.

Святой родился в горной деревне Мега Дендро (Этолия, Греция). В крещении получил имя Констас. Родители Констаса были бедными ткачами.

До 20 лет он был неграмотным. Учился у местного священника Анании, позже переехал в село Агиа Параскеви, и продолжил учёбу у учителя Феофана. Тут он прожил 8 лет, став помощником Феофана. Затем стал преподавателеи в селе Лоботина.

Когда святому было около 30 лет он отправился на Афон в Афониаду. Закончив академию, он поступил в монастырь Филофей, где был пострижен в монашество с именем Косма, а позже был рукоположен в иеромонаха. В обители он прожил 2 года.

В 1759 году Косма уехал в Константинополь, где встретился с Константинопольским Патриархом Серафимом II, который дал святому разрешение проповедовать Слово Божье. Косма, которому на то время было 46 лет, начал свой просветительский путь. Святой призывал православных к созданию греческих школ, необходимых для учения православию. Он обращался к людям на доступном для них разговорном языке.

За 16 лет Косма прошел Фракию, Македонию, Фессалию, Среднюю Грецию, острова Эгейского архипелага и подконтрольные венецианцам Ионические острова, Эпир и Албанию. Святой создал более 100 школ.

Послушать проповеди Космы приходили тысячи людей. Храмы не могли их вместить, и ему приходилось проповедовать в поле, вбив крест в землю, становясь на скамью. Затем скамью он забирал с собой, а крест оставлял в качестве напоминания о своей проповеди. Эти кресты сохранялись долгое время, некоторые сохранились до сего дня.

При жизни Косму Этолийского в народе называли новым апостолом. Когда святой прибыл в Берат (современная территория южной Албании), то был обвинен как русский агент. Его арестовали и казнили через повешение 6 сентября (по новому стилю) 1779 года. Обвинение, арест и казнь спровоцировали торговцы иудеи.

Святой Косма Этолийский был канонизирован Вселенским патриархатом в апреле 1961 года.

В 1984 году мощи святого перенесли в археологический музей города Фиери (Албания). Другие частицы мощей были перенесены в Собор Благовещения Пресвятой Богородицы (Афины).

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".