Митрополит Агафангел с паломниками помолились о мире в Украине перед святынями Ватопеда

Продолжается поездка паломников из Одесской епархии УПЦ во главе с митрополитом Одесским и Измаильским Агафангелом на Афон.

Группа паломников посетила Успенский собор в столице Афона. Здесь они совершили молебен и поклонились чудотворной иконе Богородицы «Достойно есть».

Затем паломники посетили монастырь Иверон и помолились перед чудотворным образом Божией Матери «Вратарница» и поклонились мощам святых, которые хранятся в обители.

Также они побывали в монастыре Ватопед. Здесь митрополит Агафангел вместе с паломниками помолились о мире в Украине перед святынями обители: поясом Пресвятой Богородицы, иконами Божией Матери «Алтарница», «Антифонитрия», «Всецарица», главой святителя Иоанна Златоуста, главой святителя Григория Богослова. Перед образом Божией Матери «Отрада и Утешение» митрополит Агафангел совершил молебен.

Затем состоялась встреча с игуменом обители Ватопед архимандритом Ефремом (Куцу).

По материалам Одесской епархии УПЦ.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".