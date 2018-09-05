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Митрополит Агафангел с паломниками помолились о мире в Украине перед святынями Ватопеда

15:07, 05 сентября 2018
Афон
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Группа паломников посетила Успенский собор в столице Афона. Здесь они совершили молебен и поклонились чудотворной иконе Богородицы «Достойно есть».

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Затем паломники посетили монастырь Иверон и помолились перед чудотворным образом Божией Матери «Вратарница» и поклонились мощам святых, которые хранятся в обители.

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Также они побывали в монастыре Ватопед. Здесь митрополит Агафангел вместе с паломниками помолились о мире в Украине перед святынями обители: поясом  Пресвятой Богородицы, иконами Божией Матери «Алтарница», «Антифонитрия», «Всецарица», главой святителя Иоанна Златоуста, главой святителя Григория Богослова. Перед образом Божией Матери «Отрада и Утешение» митрополит Агафангел совершил молебен.

Затем состоялась встреча с игуменом обители Ватопед архимандритом Ефремом (Куцу).

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По материалам Одесской епархии УПЦ.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

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