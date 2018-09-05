В Измаил доставили икону, написанную на Афоне и освященную на Поясе Богородицы

В Свято-Константино-Еленинский мужской монастырь Измаила священники доставили икону Богородицы "Всецарица".

Образ был написан на Святой Горе специально для монастыря и освещена на чудотворном оригинале в обители Ватопед на Поясе Богородицы.

Икону в измаильском монастыре встретили верующие 30 августа перед началом вечернего богослужения. Возглавил встречу настоятель монастыря, епископ Болградский Сергий.

Копия чудотворной иконы будет пребывать в монастыре постоянно.

*Согласно преданию, икона Божией Матери «Всецарица» – это благословение старца Иосифа Исихаста своим ученикам. На образе изображена Богородица, сидящая на царском троне. Она держит на руках Младенца Христа, а Он в руке – свиток. На заднем плане изображены два ангела, осеняющие крыльями Богородицу с Младенцем.

Перед «Всецарицей» молятся об исцелении от онкологических заболеваний.

По материалам trassae95.com.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".