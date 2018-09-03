Митрополит Агафангел подарил афонскому монастырю мощи преподобного Кукши Одесского

Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел 2 сентября, в день своего 80-летнего юбилея, совершил Божественную литургию в Свято-Пантелеимоновом монастыре на Святой Горе.

Владыке сослужили представители епископата и духовенства Украинской Православной Церкви, игумен Свято-Пантелеимонового монастыря архимандрит Евлогий, братия обители.

За богослужением была вознесена молитва о мире в Украине.

Владыка Агафангел подарил афонскому монастырю ковчег с частицей мощей преподобного Кукши Одесского, отметив, что преподобный Кукша жил на Афоне, в скиту Новая Фиваида, а ныне молится у Престола Божиего за тех, кто несет монашеский подвиг в местах его земного служения.

Митрополит Агафангел пожелал архимандриту Евлогию и насельникам монастыря крепости духовных и телесных сил и спасения.

После трапезы владыка Агафангел посетил монастырский музей и поклонился многочисленным святыням, которые хранятся в ризнице Свято-Пантелеимонового монастыря.

По материалам сайта Одесской епархии УПЦ.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".