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История Светописанного образа Богородицы: явление Божией Матери, изменившее решение Священного Кинота

15:49, 03 сентября 2018
Афон
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В этот день в 1903 году насельники монастыря в последний раз, как они предполагали, вышли раздавать к монастырским воротам милостыню монахам-сиромахам (странствующим по Святой Горе «без определенного места жительства»), бедным паломникам.

Ранее Священный Кинот издал распоряжение, запрещающее раздавать милостыню, так как здоровые физически монахи ходили из монастыря в монастырь, вместо того, чтобы исполнять послушание и трудиться. Но это решение пришлось изменить из-за чудесного явления, запечатленного на фото.

3 сентября 1903 года инок Гаврил фотографировал процесс раздачи милостыни. Проявив негатив, он очень удивился, увидев на черно-белом снимке фигуру бедно одетой Женщины, получавшей хлеб. Также один пустынник рассказывал, что несколько раз видел во время раздачи милостыни возле монастырских ворот Жену, это была Божия Матерь.

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Фотография, сделанная, иноком Гавриилом была в увеличенном виде отображена на камне и помещена на стене Свято-Пантелеимонова монастыря. К месту явления Богородицы подвели источник. Многие паломники, испив из него воды, получали облегчение в болезнях.

На Светописанном образе Пресвятой Богородицы на фоне процесса раздачи милостыни, изображена Божия Матерь с хлебом в руках.

Негатив фотографии был утерян в XX веке. Его нашли в 2015 году при работе с монастырскими архивами.

На заседании Священного Синода, который проходил в Киево-Печерской лавре 27 июля 2013 года, было принято решение включить в месяцеслов РПЦ празднование воспоминания явления Светописанной иконы Пресвятой Богородицы.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

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