История Светописанного образа Богородицы: явление Божией Матери, изменившее решение Священного Кинота

Православные 3 сентября отмечают явление Светописанного образа Пресвятой Богородицы в Свято-Пантелеимоновом монастыре на Святой Горе.

В этот день в 1903 году насельники монастыря в последний раз, как они предполагали, вышли раздавать к монастырским воротам милостыню монахам-сиромахам (странствующим по Святой Горе «без определенного места жительства»), бедным паломникам.

Ранее Священный Кинот издал распоряжение, запрещающее раздавать милостыню, так как здоровые физически монахи ходили из монастыря в монастырь, вместо того, чтобы исполнять послушание и трудиться. Но это решение пришлось изменить из-за чудесного явления, запечатленного на фото.

3 сентября 1903 года инок Гаврил фотографировал процесс раздачи милостыни. Проявив негатив, он очень удивился, увидев на черно-белом снимке фигуру бедно одетой Женщины, получавшей хлеб. Также один пустынник рассказывал, что несколько раз видел во время раздачи милостыни возле монастырских ворот Жену, это была Божия Матерь.

Фотография, сделанная, иноком Гавриилом была в увеличенном виде отображена на камне и помещена на стене Свято-Пантелеимонова монастыря. К месту явления Богородицы подвели источник. Многие паломники, испив из него воды, получали облегчение в болезнях.

На Светописанном образе Пресвятой Богородицы на фоне процесса раздачи милостыни, изображена Божия Матерь с хлебом в руках.

Негатив фотографии был утерян в XX веке. Его нашли в 2015 году при работе с монастырскими архивами.

На заседании Священного Синода, который проходил в Киево-Печерской лавре 27 июля 2013 года, было принято решение включить в месяцеслов РПЦ празднование воспоминания явления Светописанной иконы Пресвятой Богородицы.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".