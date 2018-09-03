Святогорская медицина: профилактика профессиональных болезней с помощью питания

В фильме, опубликованном на Информационном портале Святой Горы в Ютуб, рассказывается о профилактике и лечениях болезней и роли, которую в этом играет пища.

«Очень важно помнить тактические ориентиры, которые дает нам святогорская медицина. Телу нужно немного, ему всего лишь стоит дать сбалансированное питание, чтобы тело само имело возможность восстанавливаться. А после 50 лет любому, даже здоровому человеку, необходимо следить за питанием. Главное – это не переедать и убирать из рациона лишнее, и добавлять то, что не хватает. Лишними чаще всего бывают сладости, а не хватает телу и жиров, и белков, и микроэлементов.

Понять, что тебе нужно, не трудно. Для этого нужно сделать анализ крови, и сразу будет видно, что в теле избыточествует, а чего недостает. Эти простые принципы, их даже можно назвать основой жизни, современная медицина скрывает от нас. Но скрывает она не специально, потому что ее объект – это бесконечно больной человек. Добавляя нужные микроэлементы, мы проводим и лечение, и профилактику болезней. Если заболели – то такая профилактика станет самым лучшим лечением», - говорится в видео.

Авторы фильма отметили, что людям старше 50 лет необходимо более заботится о системе питания.

«Нужно понимать, что после 50 лет организм уже сам не способен синтезировать нужные вещества, нужно понимать, что в этом возрасте человек не может нести строгий пост. Время ушло, организм изменился. Работать «на батарейках» организм уже долго не сможет, «батарейки» уже немножко подсевшие. При недостатке необходимых микроэлементов тело начнет стремительно разрушаться и болеть», - отметили в фильме.

Святогорцы также советовали, как сбалансировать питание.

«Как сбалансировать питание в жизни? Вот такой пример: на Афоне в некоторых монастырях есть такое положение, что монахи должны два раза в неделю получать вареную свеклу. Оказывается, такой простой продукт является лучшим лекарством и профилактикой сердечных болезней, геморроя и других. Вот так питание действует лучше любых лекарств. Ведь грыжа, геморрой, варикоз, сердечные болезни – это профессиональные болезни монахов, которые проводят жизнь в тяжелом труде.

Древние отцы много работали, но понимали, что телу, как ослу, нужно давать необходимый корм, защищать его от перегрузок и следить за ним», - говорится в видео.

Материал подготовлен по фильму «Лекарство от рака. Часть 2. Дух и плоть. Питание и химиотерапия».

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".