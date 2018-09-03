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Святые Афона, день памяти которых отмечают в сентябре

09:24, 03 сентября 2018
Афон
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1 сентября – память преподобного Феофана, игумена монастыря Дохиар;

6 сентября – день памяти Косьмы Этолийского (1779), панигир монастыря Филофей;

12 сентября - общая память святых сербских святителей и учителей;

13 сентября – положение честного пояса Пресвятой Богородицы, панигир монастыря Ватопед;

17 сентября – память преподобного Анфима Курукли (Иверского);

20 сентября – день памяти преподобномученника Илариона (1804);

24 сентября – память преподобного Силуана Афонского (1938);

26 сентября – день памяти преподобного Иерофея (1686 – 1745);

27 сентября – день памяти преподобномученника Макария (1527);

Воздвижение честного и животворящего Креста Господня, панигир монастыря Ксиропотам;

28 сентября – день памяти Иосифа Пантократорского;

29 сентября - преподобного Киприана, митрополита Киевского (1406).

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

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