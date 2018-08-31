Морская прогулка у берегов Святой Горы – записки паломников

Как известно, женщины не могут посещать Святую Гору, но есть замечательная возможность увидеть ее и поклониться афонским святыням – морская прогулка на катере. Пара, которая находится в Греции на отдыхе, поделилась впечатлениями от такого паломничества.

«На этой неделе мы с женой проводим отпуск в Урануполисе на прекрасном курорте Скитес недалеко от границы. Сегодня мы взяли туристическую лодку, чтобы дать моей жене шанс увидеть проблески Святого полуострова после всех рассказов, которые она услышала. С этой лодки, полной женщин и нескольких мужчин, я сфотографировал лодку для паломников Святой Анны, которая была наполнена пассажирами. Им нужно дождаться послеобеденной лодки», - написал Герман Вугд.

«Мы отплыли немного дальше от побережья, но вид был прекрасен. Симонапетра высоко поднялся на холм», - написал он.

Мужчина описал, как ведут себя женщины во время поездки.

«Молодая русская женщина покрыла голову и воспользовалась возможностью молиться и читать духовные тексты во время водной прогулки возле русского Свято-Пантелеимонового монастыря. Молилась, обращаясь к Святой Горе, в то время как другие женщины болтали и ели пищу, которую они носили в своих сумочках, и кормили ею голодных чаек», - отметил Герман Вугд. «Моя жена и я перед Новим Скитом»,- подписал он фото.

«Когда я вернусь в Нидерланды, я покажу фотографии с двумя монахами из Дионисиата, которые пришли на борт с иконами, чтобы женщины могли поклоняться», - заключил блогер.

По материалам athosweblog.com.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".