Афонский монастырь сквозь объектив паломников: 20 лет назад и сейчас

Паломники, которые регулярно посещают Афон, поделились фотографиями афонского монастыря Хиландар и описали как изменился монастырь.

«Мое последнее пребывание в этом монастыре, до пожара 2004 года, датируется 1997 годом. Я отчетливо помню летучих мышей, летящих в коридорах в сумерках, и предостережение, которое дали нам монахи: «Не ходите в эту часть монастыря, потому что вы можете провалиться сквозь гнилые полы...». К сожалению, все эти старые части здания были сожжены в 2004 году, но, с другой стороны, это дало возможность перестроить их и сделать еще лучше, чем раньше», - написал Вим Вугд.

Он опубликовал фотографии монастыря в 1997 и 2017 годах.

«Давайте посмотрим, как выглядит монастырь сейчас, 20 лет спустя, в 2017 году, снаружи», - подписал блогер фото.

Также он опубликовал план монастыря, сделанный в 2000-м году.

«Красным цветом отмечены номера фотографий, которые я покажу вам ниже, начиная с входа с сербскими паломниками и одним голландским паломником (улыбаясь фотографу). Фото 0: вход (Δ) и восточная стена (с защитной башней Саввы - E - в фоновом режиме). Фото 1: вход (Δ и θ2 - сокровищница). Хиландар с электрическим (!) автомобилем для гольфа. Было бы здорово, если бы все машины на Афоне где-то в будущем использовали электрическую энергию, это хороший выбор для окружающей среды. Восточное крыло - H -, все еще находящееся в стадии строительства - с келлиями монахов и защитной башней Саввы - E-Picture 3: защитная башня Саввы - E - и крыло, в котором была библиотека (θ)», - объяснил Вим Вугд.

Паломник описал, что она запечатлена на опубликованных им фото.

«На этой фотографии показан библиотекарь в 1997 году (слева) и карликовый монах, садовник в то время. Башня справа - колокольня (А1), содержащая две части: на первом этаже часовня святого Иоанна Рильского (ζ) и на верхнем этаже часовня святого Стефана (ε- ситуация в 2000). Деталь окна рядом с башней. Восточное крыло. Юго-восточный угол, с часовней за глухой стеной (б), называемой «Защита Матери Божией».

Южная стена с воротами и балконами и башня Святого Георгия (Eα). Та же башня с западной стороны - с келиями монахов. Юго-западный уголок, со столовой (трапеция-Γ, с винным заводом ниже M1). Западная стена, частично в стадии строительства, с трапезой, подвал для хранения продуктов и клеток (M и H). С гостевой столовой (трапезная - Га) и гостевой кухней Γ1α.

В настоящее время келия находится за пределами монастыря. Деталь западной стены с деревянной лестницей в углу.

Северо-западная стена: новый гостевой дом (аркондарики) находится слева. Северная стена: старый пансион (M2) с хранилищем дров (М4). Старый гостевой дом, увиденный из нового пансионата (с сушкой белья снаружи).

Ворота, ведущие к входу. Здесь мы останавливаем наш тур по монастырю», - написал Вим Вугд. По материалам athosweblog.com.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".