Афонские монахи - о духовном оружии против рака (фильм)

Информационный портал Святой Горы Афон в новом фильме «Лекарство от рака. Часть 2. Дух и плоть. Питание и химиотерапия» предлагает верующим людям понять духовные причины и способы борьбы с онкологическими заболеваниями.

«Мы рассказали об общих положениях святогорской медицины. Это то, на чем основывалась древняя медицина: заболел – смени еду, не помогло – смени климат. Мы пришли к выводу, что рак – это духовная болезнь, и лекарства должны быть для нее духовные. Мы нашли эти чудотворные средства, как духовное восхождение в подлинной вере в Бога», - говорится в фильме.

Авторы видео рассказали, как на Афоне относятся к медикаментозному лечению.

«Мы предложили одно древнее лекарство. Афонские старцы не запрещают использовать врачебные лекарства. Господь нам дал и врачей, и лекарство. Но не так дал, чтобы полностью на них положится, а как подмогу. Так что если врачебные средства на своем месте, то есть на второстепенном, то и они могут помочь, но важно помнить, что они не являются лекарством от рака. Как не трудно заметить, обнаружив у человека опухоль, современная медицина, прежде всего, вводит его в панику, давая ему ложные ориентиры, обращая полностью на лекарства, а потом поддерживают эту панику всеми возможными средствами», - говорится в фильме.

Также отмечается, что заставляет людей искать чудодейственные средства, и какие, действительно, могут помочь.

«Отчаяние, паника и страх заставляют искать чудотворные, и даже магические средства. Не удивительно, что та подмога, которую мы предложили, многие восприняли как чудотворное, волшебное средство. Главная мысль, что чудотворного лекарства от рака просто не может быть. Рак – это духовная болезнь и исцеляться она может только духовными средствами. Как современная медицина могла бы исцелить рак, если она отрицает существование души? Она может приостановить рак, дать отсрочку, но часто такая отсрочка бывает и ускорением, и еще быстрее приближает человека к смерти.

Подлинным лекарством от рака являются церковные таинства. Если вы заболели, то, прежде всего, нужно совершить таинство елеосвящение (соборование), искренне исповедоватьсо всей своей жизни и причаститься. Эти три таинства и есть то чудотворное лекарство, на которое мы уповаем. […] Как одна таблетка не может изменить тело, так и однократное причащение не может изменить душу», - сказано во второй серии.

В фильме отмечается, что таинства не должны совершаться формально, а искренне.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".