Вышла вторая серия фильма об афонском подходе борьбы с раком: питание и химиотерапия (видео)

На Информационном портале Святой Горы в Ютуб размещена вторая серия фильма «Лекарство от рака. Часть 2. Дух и плоть. Питание и химиотерапия».

Эта серия содержит видеоряд с видами Святой Горы с музыкальным сопровождением композитора Андрея Дмитриева.

Ранее первая серия фильма «Лекарство от рака», в которой также были поучения афонських старцев, «вызвала живой отклик у сотен тысяч людей», отмечают авторы.

Также в описании к фильму они подчеркнули, что «эти наставления относятся не только к больным, но и ко всем христианам, ищущим духовного совершенства. Обращаемся мы именно к больным, потому что им проще сломать свои стереотипы и пойти на крайне болезненный шаг борьбы с фантомами собственного разума, желаниями, помыслами, страстями».

Во второй части есть ответы на вопросы, которые возникли у зрителей после просмотра первого фильма.

«Если вторая серия найдет понимание у аудитории, то будет представлена и третья серия, в которой планируется сказать многие вещи напрямую, даже если это кому-то будет не полезно», - отметили авторы.

Они сообщили, почему, на их взгляд, необходимо снять еще и третью серию.

«Делая именно три фильма, мы рассчитываем лишь на то, что больные люди совершенно иначе видят мир и воспринимают поучения. Для больных раком незыблемость видимого мира (священная для здоровых) трещит по швам, стереотипы рушатся. Они как бы отделены от всеобщей погони за благами и своим собственным счастьем - невидимой преградой. Это трудно объяснить тому, кто не получал подобный диагноз», - говорится в описании.

Онко больные по-другому воспринимают жизнь, в результате переосмысления ценностей.

«Больные раком открывают удивительные вещи: все то, на что они уповали, от чего ждали помощи - не может им помочь. Незыблемое видится эфемерным. Это заставляет их серьезно задуматься о жизни в Церкви и Боге. Человек чувствует себя пассажиром случайно выпавшим из скоростного поезда, который в тайге, в непривычной тишине леса, с ужасом видит уносящийся поезд и понимает, что теперь для него жизнь будет совершенно другой. Вот к таким невольным искателям истины и обращен наш фильм», - отметили на информационном портале Святой Горы.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".