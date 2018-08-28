Иверон в день Успения Богородицы отмечает панигир (фото)
Афонский монастырь Иверон, занимающий третье место в иерархии афонских обителей, в день Успения Пресвятой Богородицы, 28 августа, отмечает панигир.
Соборный храм монастыря посвящен Успению Богородицы. Он был построен в 1030 году.
Накануне праздника в обитель приехали многочисленные паломники из разных стран мира.
По традиции во время малой вечерни чудотворная икона Пресвятой Богородицы «Вратарница» (Παναγία Πορταΐτισσα) была торжественно перенесена в Успенский собор.
28 августа в соборе представители духовенства совершили Божественную литургию.
Постоянный читатель БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» и «УНИАН-Религии», который сейчас пребывает на Афоне, поделился фотографиями из Иверона.
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".