Успение Пресвятой Богородицы: что празднуют православные

Православные 28 августа отмечают один из двенадцати главных церковных праздников - Успение Пресвятой Богородицы.

Как сообщает БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», об отшествии ко Господу и похоронах Божией Матери рассказывает церковное предание.

В рукописях IV века есть свидетельство о том, что Богородица после смерти отправилась душой и телом на Небо. За три дня до успения в Иерусалиме Ей явился Архангел Гавриил и сказал, что близится день Ее смерти. Он подарил Божией Матери сияющую неземным светом ветвь райского дерева - символ победы вечной жизни над смертью, дарованной Спасителем на кресте. Поэтому Успение - не траурное событие, а праздник.

Тогда все апостолы прибыли в Иерусалим, чтобы попрощаться с Девой Марией. Только апостол Фома не смог прийти. Крыша горницы, в которой они собрались, открылась, и неземной свет осиял всех присутствующих. В горницу сошел Спаситель в окружении ангелов. Богородица помолилась к Своему Сыну и отдала душу в Его руки.

Апостолы похоронили тело Богородицы в Гефсимании, где покоились Ее святые родители – Иоаким и Анна и обручник Иосиф. Во главе похоронной процессии шел Иоанн Богослов, который нес райскую ветку, а гроб с телом Божией Матери несли все апостолы, кроме Фомы. Множество христиан несли зажженные свечи и кадила. Люди и ангелы пели, прославляя Пресвятую Богородицу.

В похоронной процессии был иудейский священник Аффония, который попытался перевернуть одр, на котором лежало тело Божией Матери. Ангел не допустил этого и отсек Аффонию руки в тот момент, когда он прикоснулся к гробу. Он раскаялся и получил исцеление, после чего принял христианство.

Апостол Фома прибыл в Иерусалим на третий день после похорон. Он захотел увидеть гроб Божией Матери. Когда гроб открыли, то Ее тела в нем не было, осталась лиш плащаница. Дева Мария душой и телом вознеслась к Своему Сыну.

Апостол Фома рассказал, что видел, как Богородица возносилась на Небо. В этот миг он попросил, чтобы Она благословила его. Тогда Божия Матерь сбросила ему Свой пояс.

Также Богородица явилась апостолам, говоря: «Радуйтеся, яко с вами есмь во вся дни».

На Святой Горе 28 августа панигир отмечает Иверский монастырь. Как известно, Афон называют земным уделом Божией Матери. В афонских обителях хранится много чудотворных икон Пресвятой Богородицы, а в монастыре Ватопед – Ее пояс.

В народе праздник Успения Пресвятой Богородицы называют «Первая Причистая». Сегодня закончился Успенский пост.