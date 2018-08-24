Как сообщить ребенку о смерти близкого человека – преподобный Паисий Святогорец

Каждый ребенок проходит этапы социализации, познавая мир. Рано или поздно человеку приходится столкнуться с неизбежным завершением жизни – смертью, воспринять уход в вечность близких людей. Эта тема болезненна в любом возрасте, особенно в детстве. Родителям следует быть особо внимательными, когда они сообщают о смерти близкого человека. Современный афонский святой преподобный Паисий Святогорец говорил об этом.

«Даже если умирает кто-то из близких взрослого человека, то ищешь способ, как бы помягче, щадяще сообщить ему об этом. Что уж тут говорить о детях! […] На могилу детей водить можно. Надо им сказать: «Отец переселился отсюда на Небо. Если вы будете добрыми детьми, то он будет приходить с Неба к вам в гости»», - говорил святой.

Преподобный рассказал, как он в детстве впервые столкнулся с потерей близкого человека.

«Помню, когда умерла моя бабушка, меня отвели в дом наших знакомых, чтобы я не видел похорон и не знал, что она умерла. Там со мной играли, развлекали меня. Я смеялся, а они плакали. Когда меня привели обратно домой, я стал спрашивать: «А где бабушка?» - «Придёт, придёт», — говорили мне. Я ждал возвращения бабушки, а спустя время узнал, что она умерла. Детям не на пользу видеть любимых людей мертвыми», - рассказывал Паисий Святогорец.

Святой говорил о детях-сиротах, которые остаются без родителей.

«Дети больше сиротеют, теряя мать, а не отца. Поэтому, теряя мать, они испытывают и большую боль. Редко бывает так, что для детей, потерявших мать, потом становится матерью их отец. Однако в Раю такие дети будут утешены. Они получат [недостающее] там. […] То есть на сирот распространяется действие закона Божия, и для того чтобы пройти в Рай, им требуется меньше труда, тогда как другим людям для этого нужно предпринять немалый подвиг. Я считаю детей, лишившихся большой нежности своих родителей, счастливыми и блаженными. Ведь они сумели в этой жизни сделать своим Отцом Бога и одновременно отложили в «сберегательную кассу» Бога и нежность своих родителей, которой они были лишены и которая сейчас приносит им [духовные] проценты», - говорил старец.

Афонский святой подчеркивал, что Бог особо помогает детям, оставшимся без родителей.

«И в этой жизни Благий Бог будет помогать таким детям, потому что с того мгновения, как Бог забирает к Себе родителей, Он, если можно так выразиться, обязан позаботиться об их детях. Помните, что говорит пророк Давид? «Сира и вдову́ прии́мет». Бог естественным образом любит таких детей больше и заботится о них больше. Таким детям Он в этой жизни дает больше [духовных] прав, чем детям другим. Если сирота повернёт ручку настройки на доброту, то он очень преуспеет. Но если он говорит: «Раз я сам мучался, то теперь буду мучить других», он себя разрушает», - подчеркивал святой.

По книге «Преподобный Паисий Святогорец. Слова. Том IV. Семейная жизнь».

Фото: «Паисий Святогорец», Василий Красьоха.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".