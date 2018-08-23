Паисий Святогорец: советы родителям о том, когда и как стоит ругать ребенка

Приближается пора, когда начнется новый учебный год, во время которого у детей будут разные ситуации, успехи и неудачи. Родителям важно найти золотую середину в вопросе воспитания детей, понять, когда и как нужно ругать ребенка, чтобы он исправил свое поведение. Известный афонский святой преподобный Паисий Святогорец говорил об этом.

«Родители должны быть очень внимательны к тому, чтобы не ругать своих детей вечером, потому что вечером детям нечем рассеять свое расстройство. А ночная тьма омрачает состояние их душ еще больше. Дети начинают думать о том, как лучше оказать сопротивление родителям. В их головы лезут разные варианты «защиты», подмешивается и диавол, и таким образом они могут дойти до отчаяния.

А вот днем, если даже дети пригрозят своим родителям различными способами отмщения, то, выйдя на улицу, они отвлекутся, забудутся, их расстройство пройдет», - говорил святой.

Преподобный Паисий говорил о том, можно ли прибегать к телесному наказанию.

«Насколько можно, родителям надо этого избегать. Они должны стараться добром и терпением дать ребенку понять, что он ведет себя неправильно. Только в том случае, если ребенок маленький и не понимает, что он подвергается опасности, подзатыльник идет ему на пользу - для того чтобы в следующий раз он был внимательнее. Страх получить еще один подзатыльник становится для ребенка тормозом и защищает его от опасности», - отметил он.

Святой вспоминал, каким было родительское наказание в его детстве.

«Я, когда был маленьким, большую пользу получал не от отца, а от матери. Оба они любили меня и желали мне добра. Однако каждый из родителей помогал мне по-своему. Отец был человек строгий. Когда мы - дети - озорничали, он давал нам затрещины. Боль от затрещины помогала мне немножко угомониться, однако, когда боль проходила, я забывал и о ней, и об отцовских советах. И дело было не в том, что отец меня не любил: нет, он бил меня от любви», - говорил афонский старец.

Он говорил о том, в каких современных условиях растут дети, и что им необходимо.

«Детям, чтобы они нормально росли, нужен двор, в котором они могут побегать и поиграть. А сейчас несчастные детки заперты в многоэтажках, и это их беспокоит. Они не могут свободно побегать, не могут поиграть, не могут порадоваться. Родителям не надо расстраиваться, если их ребенок «живой». «Живой» ребенок имеет в себе силы, и, использовав их как должно, он может очень преуспеть в жизни», - говорил преподобный Паисий Святогорец.

По книге «Преподобный Паисий Святогорец. Слова. Том IV. Семейная жизнь».

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".