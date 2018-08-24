Святитель Нифонт – Константинопольский Патриарх, который пас на Афоне мулов, чтобы остаться неузнанным

Православные 24 августа (по новому стилю) отмечают день памяти преподобного Нифонта II Патриарха Константинопольского. В этот день афонский монастырь Дионисиат отмечает панигир.

Николай, будущий святитель Нифонт родился в XV веке на Пелопоннесе (территория современной Греции) в состоятельной семье. Мальчик в раннем возрасте начал изучать Священное Писание и богословские книги. Читая о подвигах святых, он мечтал служить Господу.

В подростковом возрасте Николай встретил монаха, побеседовав с которым, он решил уйти с ним в монастырь, даже не попрощавшись с родителями.

Они пришли в город Эпидавр, где тогда жил святой отшельник Антоний. Парня так поразили его проповеди, что он со слезами стал просить у него разрешения остаться. Антоний разглядел в парне желание служить Богу. Николай стал каллиграфом. Вскоре Антоний постриг его в монашество с именем Нифонт.

После пострига он стал вести еще более строгую жизнь. Когда отшельник Антоний умер, Нифонт стал искать себе нового духовника, которым стал афонский монах Захария. Тогда была необходимость в укреплении православия в Албании, и Нифонт со старцем Захарием отправились туда, чтобы проповедовать. После взятия Константинополя в 1453 году началось гонение христиан, и святые скрывались в горах.

Когда гонения прекратились Нифонт и Захария отправились в город Охрид (Македония) и поселились в монастыре Богородицы. Позже афонского старца Захарию избрали Охридским архиепископом, а Нифонт попросил благословения у него, чтобы уйти на Святую Гору. Старец не хотел отпускать монаха, однако ночью во время молитвы к Захарии явился ангел, и велел отпустить Нифонта на Афон.

На Святой Горе Нифонт по благословению старцев стал проповедовать, чем вызвал восхищение у аскетов. Святой Нифонт жил в разных монастырях, некоторое время даже в пещере. Затем он поселился в монастыре Дионисиат, где принял схиму. Слава о схимнике быстро разлетелась за пределы Афона, и в Дионисат прибыла делегация из Фессалоников. После смерти митрополита Парфения священники просили Нифонта стать его приемником.

В 1482 году Нифонт стал епископом. Владыка лично посещал бедных, раздавая милостиню. Выступая в защиту интересов Церкви святитель попал под гонения, и вскоре турецкое правительство заставило его уйти из города. Преподобный отправился в Предтеченский монастырь фракийского города Созополя и в течении двух лет молился там о прощении своих врагов.

В 1497 году Нифонта вновь призвали на Константинопольский престол. Турецкий султан во второй раз изгнал святого из города – за то, что при встрече Нифонт не оказал ему должных почестей. Нифонта посетил валашский воевода Раду Великий и пригласил управлять Угро-Валашской Церковью. Во Валахии (современная Румыния) Нифонт проводил в монастырях управленческие реформы. Святой отлучил от Причастия за двоеженство близкого родственника Раду, после чего тот изгнал Нифонта из Валахии.

Одевшись как простой монах, святитель возвратился на Святую Гору в Дионисиат и, чтобы братия не узнали его, пас мулов и делал самую грязную работу. Однажды, во время молитвы в горах, над Нифонтом поднялся язык пламени к небу, который увидели святогорцы. Монахи опознали святого, и встретили его колокольным звоном и с подобающими почестями.

Святитель Нифонт прожил 90 лет, а о смерти своей знал заранее.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".