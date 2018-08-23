Паломники – о поездке на Святую Гору, которая им особо запомнилась

Паломники, которые регулярно посещают Святую Гору, рассказали о поездке, которая особо им запомнилась.

«Зимой 2014-2015 годов мы с Германом совершили паломничество на Афон с нашими детьми, с его сыном Нейтаном и моими сыновьями Мартином и Лоренсом. Это была особая поездка, которая прочно укоренилась в наших воспоминаниях. Погодные условия были экстремальными. Из-за высоких волн паром не выходил в первый запланированный день. Мы могли бы пойти на второй день, но потом начался снег. В первый вечер мы вышли из Григориата в Симона Петра», - написал Бас Кампс.

Он опубликовал фотографию из личного архива.

«Мои сыновья Мартин и Лоренс в их первой поездке на Афон перед монастырем Симона Петра», - подписал он фото.

Ранее мужчина уже писал об этом паломничестве.

«Все эти воспоминания вернулись, увидев рисунок, который Лоренс, мой младший сын, нарисовал в монастыре Симона Петра. С той же точки мы видели это тогда, три с половиной года назад. Оригинальный рисунок будет продан в следующее воскресенье на Музейном рынке в Амстердаме», - написал Бас Кампс.

По материалам athosweblog.com.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".