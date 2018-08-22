Детали афонских монастырей – записки паломников (фото)

Паломники описали монастыри, которые расположены на Святой Горе и проиллюстрировали свой рассказ фотографиями.

Герман Вугд описал главный вход в монастырь Ксиропотам и опубликовал фото XIX века.

«Это главный вход в Ксиропотам в 1853 году. Вероятно, одна из старейших фотографий этого монастыря. Ее сделал Эрнест де Каранза и художник Эмиль Чарльз Лаббе. Так выглядит вход сегодня (2013 год). Синий 2-й этаж кажется немного выше, чем в 1853 году, если вы сравните его с положением окон на правой стене. Однако не так уж много изменилось за 160 лет», - отметил паломник.

Мужчина опубликовал фотографии монастырских дверей.

«На Святой Горе можно любоваться разными видами дверей. Главные ворота монастыря, такие как в монастыре Констамонит, который будет закрыт после захода солнца. Небольшая ржавая дверь в монастыре Кутлумуш.

Старая железная дверь на одной из небольших улиц Кареи.

Эта деревянная дверь ведет к заднему двору пекарни в Карее. Дверь в Эсфигмен. Эти – в Симона Петра. Справа - так называемый красный балкон. Недавно этот вход был полностью изменен, к большому сожалению», - написал Герман Вугд.

Он также описал окна афонских монастырей, которые привлекли его внимание.

«Самые красивые окна на Афоне - это те, которые находятся в плохом состоянии. Например, здесь, в Андреевском скиту. С естественными растениями на подоконнике. Разорванные занавески за этим окном создают жуткую атмосферу.

Но может быть хуже. Это окно находится в одном из разрушенных рабочих домов чуть ниже Зографа.

Два окна, почти разрушенные, часовня рядом с Зографом. Это окно со ржавой рамкой из заброшенного дома в Лавре. Это здание в Свято-Пантелеимоновом монастыре в 2016 году полностью отремонтировано. Крыша, стены, стекло - все как новое», - написал паломник.

По материалам athosweblog.com.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".