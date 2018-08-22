Афонский старец Гавриил – об Уставе старца Иосифа и роли опытного духовника

Афонский старец Гавриил (Карейский) в видео, опубликованном на портале Святой Горы в Ютуб, рассказал о малоизвестных случаях из святогорской жизни. В частности, он рассказал об особенностях Устава афонского старца Иосифа.

«Никто из старцев – ни отец Ефрем, который в Америке, ни отец Иосиф, ни Харлампий не могли хранить программу старца Иосифа, когда он представился.

А вы думаете, это простая программа – Устав? От рассвета они (монахи – ред.) работали до заката, пока не зайдет солнце. Потом они уже не открывали, если кто-то пришел, даже если это был сам царь. С закатом они пили чай и ложились немножко отдохнуть. Через некоторое время вставали и совершали молитву по четкам, и дальше уже не спали всю ночь и творили молитву, а под утро служили Божественную литургию. После смерти старца Иосифа ни один человек не смог этот устав держать, ни Ефрем, ни Харлампий. Поймите, это совершенно сверхъестественная программа для человека. Они ведь вообще никогда не отдыхали. Каждую ночь под утро они служили Божественную литургию. Для такой молитвы нужно было больше времени на безмолвие. Именно поэтому им пришлось переселяться в Малую Анну, потом в Новый Скит.

Им нужно было ходить продавать рукоделие в Дафни. И оказалось, что они огромное количество времени и сил теряли просто на дорогу, и они переселились в Новый скит, чтобы не терять столько времени. Этого требовала их молитва и строгая жизнь. Они никогда не обращались к врачу», - сказал отец Гавриил.

Он напомнил о важности иметь опытного духовника.

«В молитве должен обязательно руководить старец. Если старец не имеет благодати, то можно много набить шишек. Однажды к старцу Эпифанию пришел один старец на исповедь, и говорит: «У меня есть больной послушник, у него очень больной желудок. Он пытается увильнуть от поста, но я его заставляю поститься». На что отец Эпифаний ответил ему: «Хорошо, духовниче. Но как это, ты больному человеку накладываешь пост? Ты считаешь это правильным?». И духовник отвечал ему: «Да, это правильно, пускай мой послушник попадет прямо в рай». И старец Эпифаний ответил ему с удивлением: «Он то попадет в рай, но ты то куда попадешь?!»», - сказал святогорец.

Также он сказал, что «по книгам нельзя руководиться, потому что нужен старец, который обладает благодатью Святого Духа. По книгам христианству не учатся».

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".