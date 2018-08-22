Старец Гавриил Карейский - о душевных болезнях, причастии и неписанном каноне

На Youtube-канале информационного портала Святой Горы Афон опубликовано видео с поучениями старца Гавриила Афонского (Карейского).

Он рассказывает о том, как на Афоне относятся к душевным болезням и про неписанное афонское правило.

«Древние старцы Святой Горы в тех случаях, когда монах заболевал душевными заболеваниями или фобиями запрещали ему принимать таблетки, которые дает психиатр. Они говорили: «Лечись послушанием и смирением, и таинствами – Божественным Причащением». Но современные старцы уже говорят по-другому, они говорят, что так делать неправильно, потому что бывают случаи, когда помогают таблетки, если они употребляются в нужной мере и в нужное время», - сказал старец.

На видео собеседник спросил отца Гавриила, как он относится к надобности лечения душевных заболеваний.

«Я согласен с преподобным Порфирием, который говорил, что многие монахи не желают принимать врачебных средств и часто это делают из лукавства. Хотя на Афоне говорят, что душевных болезней не бывает, бывает гордыня», - сказал старец.

Он рассказал о причастии.

«Лучше причащаться чаще, но я сам боюсь причащаться каждый день, это совсем не просто. Требуется очень внимательная жизнь, нужно проводить жизнь в безмолвии, нужно, чтобы всю ночь была зажженная лампада, и ты молился, и лампада не погасла. Если ты часто причащаешься, то нужно непрестанно иметь молитву и не заниматься никакими другими делами, рукоделием. И вообще для этого нужно иметь великую молитву. Святые отцы благоговели перед Страшными Христовыми Тайнами», - отметил афонит.

Отец Гавриил рассказал об афонском правиле.

«По афонскому правилу, если монах входит в храм, а там совершается литургия Преждеосвященных Даров, сколько он должен сделать поклонов? Три четки. И только после этого он может прикладываться к иконам. И на Афоне считается, что если мы это не выполнили, то мы презираем то таинство, которое совершается во время литургии Преждеосвященных Даров. Это неписанный канон, а живое придание святых отцов, которое передается устно», - сказал он.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".