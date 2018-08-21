Афонский монах рассказал о том, как быстро или медленно нужно молиться

На официальном портале Святой Горы в Ютуб опубликовано новое видео «Афонский старец Гавриил. Об Иисусовой Молитве и частом Причащении».

Афонский старец Гавриил рассказал малоизвестные случаи из святогорской жизни.

«Один старец Иоаким, который жил возле Продрома, он имел старцем отца Харлампия. Это было в Новом Скиту. Отец Харлампий Дионисиатский – учитель Иисусовой молитвы. Он научился у старца Иосифа быстро-быстро творить Иисусову молитву по четкам, чтобы не входили помыслы. Однажды старец Харлампий пришел к старцу Порфирию Кавсокаливиту за духовным советом. А старец Порфирий поздоровался с ним и сразу выставил четки и стал их быстро перебирать, пародируя отца Харлампия. Старец Порфирий высмеивал быструю молитву».

Святогорец отметил, что техника молитвы индивидуальна для каждого христианина.

«Молитва – это разговор с Богом. Как можно быстро разговаривать с Богом? В молитве есть разные техники, есть разные взгляды, и они не подходят для всех подряд. Одному одно подходит, другому – другое. Каждому свое», - отметил отец Гавриил.

Также он рассказал о игумене Харлампие Дионисиатском.

«Если бы старец Харлампий Дионисиатский не стал бы игуменом, то он бы стал преподобным, вторым Паисием Святогорцем. Старец Харлампий говорил нам, что если бы он не пошел в монастырь, то он бы не потерял свою молитву. Придя в монастырь, он сразу потерял примерно половину того, что накопил в уединении», - сказал старец Гавриил.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".