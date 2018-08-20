Паломники рассказали о прогулках по лесам и горным склонам Святой Горы (фото)

Как известно, приезжая на Святую Гору, многие паломники стараются совершать пешие паломничества от одного монастыря к другому. Верующие часто сокращают путь через лесные тропы.

«В 2017 году мы гуляли по горам от Великой Лавры через Катунакию в Новый Скит. Это заняло у нас целый день. Там нет дорог (автомобильных – ред.), только очень приятных пешеходных дорожки. Сначала от Лавры до прохода (S) - 400 метров. На точке (R) на карте мы вышли на более высокий путь в направлении Кареи. Нижний путь, слева, также очень полезен и ведет к дому Нелиоса (на карте говорится Василий, но это неправильно) и маленькая деревня Кавсокаливия», - написал блогер Герман Вугд.

Он рассказал о своих впечатлениях.

«Путь иногда крутой, на южном склоне самой горы. Иногда скалы падают с горы. Эта застряла между двумя деревьями. Деревья рядом с дорогой имеют странные формы. […] Впечатление - это скорее прогулка по старому лесу, а затем прогулка по горному склону. Много тени, и по обеим сторонам пути есть деревья. В какой-то момент возникает какой-то секретный путь (ни на какой карте его нет) под гору в Кавсокаливию,на которой мы видели монаха, но мы опаздывали, чтобы сфотографировать его, сидящего на муле. Это была единственная встреча, которая была у нас на этой части пути.

Деревья становятся еще более впечатляющими. Большинство из них - дубы. Затем мы достигли точки Ставрос, где мы отдыхали некоторое время. Здесь начинается единственный путь к вершине горы. Но мы спустились по очень крутому спуску в Катунакию», - отметил мужчина.

Также он рассказал, что знаки, встречающиеся по пути очень полезные – не дают заблудиться.

По материалам Athosweblog.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".