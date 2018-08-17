Равноапостольный Косма – священномученик, во время проповедей которого больные получали исцеление

Православные 17 августа (по новому стилю) отмечают день памяти афонского святого - равноапостольного Космы.

Константин, будущий святой Косма родился в Греции в семье православных христиан.

До 20-летнего возраста он не знал грамоты. Он учился во взрослом возрасте в ватопедском училище на Афоне.

Затем святой отправился в монастырь Филофей. Здесь он принял монашество, и стал иеромонахом. Также он проповедовал в Константинополе и ближайших к нему территориях, и в придунайских княжествах.

Вновь на Святую Гору он вернулся в 1775 году. Позже он вновь занялся миссионерством и отправился в Фессалоники, Македонию и побывал на греческих островах. Его слова иногда сопровождались чудесными явлениями. Так на одном из островов жил портной, который страдал, так как его правая рука иссохла и отказал. Он попросил святого об исцелении. Косма сказал, чтобы он приходил слушать его проповеди и Бог будет милостивым к нему. Через 2 дня больной исцелился.

Слушать его наставления приходило много верующих, и святому иногда приходилось проповедовать в поле, потому что храм не вмещал такое количество людей.

По его благословению были построены училища, в которых бесплатно обучали детей. Косма говорил людям, чтобы они покупали церковные книги. Также он всегда заботился о том, чтобы верующие, которые приходили его послушать, не были голодными.

Косму сопровождали 40-50 священников, которые помазывали людей елеем и они часто получали исцеление.

Однажды евреи, которых обличал Косма, оклеветали его, говоря, что он подослан к турецким подданным. Евреям не нравились его проповеди, особенно то, что он благословил перенести базарный день с воскресенья на субботу. Также святой говорил, что евреи причиняют зло христианам.

Косма узнал, что евреи подкупили пашу, повелевшего убить его, то с радостью воспринял это, как возможность пострадать за Христа.

Его арестовали и привели на допрос. Перед смертью Косма долго молился и благословил все стороны света.

Мученику хотели связать руки, но он попросил не делать этого, уверив, что не будет сопротивляться. Он сам приложил свою голову к дереву, на котором был повешен. Ему было 65 лет.

Это произошло 17 августа (по новому стилю) 1779 года.

Его обнаженное тело бросили в реку, предварительно привязав к шее камень. Верующие пытались найти тело, забрасывали в воду сети, но безрезультатно.

На третий день священник по имени Марк, чудом обрел его, увидев, что мощи плывущими по воде, не взирая на камень, привязанный к шее. Святого Косму похоронили в селе Коликонтаси, в Введенском монастыре, позади алтаря. По молитвам у мощей святого происходило множество чудес.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".