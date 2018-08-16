Из какого гриба, похожего на яйцо и мухомор, на Афоне варят суп

На официальном портале Святой Горы Афон в Ютуб опубликовано видео об особенных грибах, которые растут на Святой Горе, их называют царскими.

В фильме говорится, что 2018 год «принес нам множество сюрпризов, и самый главный сюрприз – это погода. Погода на Святой Горе была совершенно необычной. Всю весну лили проливные дожди, и они продолжали лить даже в июне, когда дождей вообще не бывает. Старые монахи, прожившие на Афоне больше 60 лет, не помнят такого. Дождливый июнь на Афоне – это настоящее чудо.

В июне дожди выпали прямо на время цветения каштана. Влага смыла нектар с цветов каштана, и отшельники остались совсем без меда, а ведь каштановый цветок – он основной. Удалось собрать лишь немного пыльцы, в конце концов, мед получился смешанным: каштан с акацией и с сосной.

Но неожиданно каштановые леса преподнесли новый сюрприз – из-за дождей в этом году обильно уродился царский гриб, или царский мухомор. В отличие от ядовитых мухоморов он не имеет никаких ядов, а наоборот – имеет великолепные вкусовые качества и является очень ценным. Этот гриб был известен с древности. Его название связывают с Юлием Цезарем», - говорится в фильме.

Авторы видео также рассказали об истории этого гриба, который был известен еще во времена античности.

«Особенно царский мухомор был прославлен известным полководцем Лукуллом, знаменитым гурманом. Во время античных пиров приготовленный царский гриб подавали только хозяину пира, настолько он был ценным. В античности его называли «болетус», а сейчас греки называют «авгоманитари», то есть яйце-гриб. Круглые белые молодые грибочки с неразорванной вальвой не отличишь от яйца, в этот момент они ничем не отличаются от бледной поганки. Если разрезать оба яйца, то у бледной поганки яйцо будет холодного цвета, а царский гриб будет немножко шафрановый», - сказано в видео.

Мухомор ядовитый от царского гриба можно отличить по запаху, что и делают афонские отшельники.

«Если срезать молодой гриб, похожий на яйцо, то внутри вы увидите такой же желток, как и у яйца. На Афоне многие боятся собирать этот гриб. Греческие монахи вообще боятся грибов. Каждый год на Афоне несколько монахов отравляются грибами, а бывает, что исход и летальный. Греки едят грибы с утра, чтобы на всякий случай их можно было успеть вывезти в больницу, в реанимацию на пароме в обед», - рассказали авторы видеоролика.

Также они упомянули, что из этих грибов на Святой Горе монахи варят суп.

«Как и все грибы, их жарят, варят, маринуют, но самое вкусное – суп из него. На Афоне в суп грибы нарезают большими кусками, добавляя картошку и морковь по вкусу», - говорится в видео.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".