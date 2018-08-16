Записки паломников о монастыре Ватопед (фото)

На англоязычном блоге athosweblog авторы продолжают делиться информацией о Святой Горе и фотографиями, которые они сделали во время паломничества.

Вим Вугд опубликовал план монастыря Ватопед 1980 года. Он отметил, что в 2017 году они ночевали в одной из старых частей обители, обозначенном буквой H, где левый угол SW, еще не был реконструирован.

Далее паломники поделились фотографиями объектов обозначенных на карте.

«Оригинальный балкон на первом этаже (в углу SW, в углу B). Угловой B, на плане выше, видно с лестницы. Часовня справа на верхнем этаже - Ag. Дымоходы также видны на этом снимке, сделанном в 1957 году: двор Ватопеда, с церковью слева. Здание посередине предназначено для хранения продуктов. Угол SW - слева - крытая цистерна. Красная часовня справа в честь Космы и Дамиана - ранних христианских мучеников, которые не принимали никаких платежей за свои услуги, за что их назвали Безсребренниками (от греческого Ανάργυροι), «без серебра»», - написал Вим Вугд.

Он рассказал о часах на соборном храме.

«Другой коридор в гостевом доме с оригинальным каменным полом и видом с балкона на первом этаже. Обновленная часть южного крыла. Башня с часами и католикон. На карнизах башни католикона установлены новые часы меньшего размера с римскими цифрами. Рядом с ним была экзотическая фигура чернокожего мужчины в красной шапке, с мечом, большими усами и в турецком платье с зеленым плащом. Он ударяет по колоколу молотком и звонит часы. Сами часы были заменены много раз, это те, которые я видел в 1980 году. И вот картина из интернета, с другим типом часов - более простая версия», - написал блогер.

Также паломник сфотографировал могилу старца Иосифа Ватопедского.

«Глаз Провидения (или Всевидящее Око) представляет собой глаз Бога, наблюдающего за человечеством на вершине католикона в монастыре Ватопед. […] Над католиком: двор (здание К), где развешаны простыни. Северная сторона католикона. В том же месте 21 год назад, в 1997 году, когда министр Венезилос Евангелос посетил Ватопед. Могила старца Иосифа, который умер в 2009 году и прожил 63 года на Святой Горе. Немногие монахи получают честь быть похороненными в стенах монастыря», - отметил Вим Вугд.

По материалам athosweblog.com.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".