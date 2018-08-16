Записки паломников о монастыре Ватопед (фото)

10:39, 16 августа 2018
Афон
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На англоязычном блоге athosweblog авторы продолжают делиться информацией о Святой Горе и фотографиями, которые они сделали во время паломничества.

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Вим Вугд опубликовал план монастыря Ватопед 1980 года. Он отметил, что в 2017 году они ночевали в одной из старых частей обители, обозначенном буквой H, где левый угол SW, еще не был реконструирован.

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Далее паломники поделились фотографиями объектов обозначенных на карте.

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«Оригинальный балкон на первом этаже (в углу SW, в углу B). Угловой B, на плане выше, видно с лестницы. Часовня справа на верхнем этаже - Ag. Дымоходы также видны на этом снимке, сделанном в 1957 году: двор Ватопеда, с церковью слева. Здание посередине предназначено для хранения продуктов. Угол SW - слева - крытая цистерна. Красная часовня справа в честь Космы и Дамиана - ранних христианских мучеников, которые не принимали никаких платежей за свои услуги, за что их назвали Безсребренниками (от греческого Ανάργυροι), «без серебра»», - написал Вим Вугд.

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Он рассказал о часах на соборном храме.

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«Другой коридор в гостевом доме с оригинальным каменным полом и видом с балкона на первом этаже. Обновленная часть южного крыла. Башня с часами и католикон. На карнизах башни католикона установлены новые часы меньшего размера с римскими цифрами. Рядом с ним была экзотическая фигура чернокожего мужчины в красной шапке, с мечом, большими усами и в турецком платье с зеленым плащом. Он ударяет по колоколу молотком и звонит часы. Сами часы были заменены много раз, это те, которые я видел в 1980 году. И вот картина из интернета, с другим типом часов - более простая версия», - написал блогер.

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Также паломник сфотографировал могилу старца Иосифа Ватопедского.

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«Глаз Провидения (или Всевидящее Око) представляет собой глаз Бога, наблюдающего за человечеством на вершине католикона в монастыре Ватопед. […] Над католиком: двор (здание К), где развешаны простыни. Северная сторона католикона. В том же месте 21 год назад, в 1997 году, когда министр Венезилос Евангелос посетил Ватопед. Могила старца Иосифа, который умер в 2009 году и прожил 63 года на Святой Горе. Немногие монахи получают честь быть похороненными в стенах монастыря», - отметил Вим Вугд.

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По материалам athosweblog.com.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

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