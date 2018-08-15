Афонский старец – о грехах, муравьях и львах

В сети опубликовано новое видео, в котором афонский старец Даниил Катунакский рассказывает о том, как возникает грех, и о его влиянии на человека.

Старец напомнил слова преподобного Никодима Святогорца о том, как зарождается грех в душе человека.

«Как происходит грех? Святой Никодим Святогорец говорит: «Всего от одного помысла, а больше не нужно ничего. Потом наступает сочетание». «Ну ладно, ничего, один раз попробую», и тогда уже происходит сосложение, а потом пленение и грех – вторая природа, и все, ты уже сам себя ассоциируешь с грехом, свою личность, и это уже не вырвешь. Поэтому святой Никодим Святогорец называет это «мраволев», то есть, лев-муравей, такое животное. Что это за животное? Спереди лев, а сзади муравей? Нет, вот смотрите: приходит маленький помысел – это всего лишь муравей, его можно просто раздавить пальцем. И вот прошло всего лишь несколько мгновений, и уже это помысел – вторая природа, лев который тебя может разорвать на кусочки. Поймите, муравья просто взял и раздавал, и забыл, а лев уже сам тебя разорвет.

Задумайтесь, как начинается страсть. Из ничего, из помысла. Знаете, почему говорится в Псалтыри «Во утрия избивах вся грешныя земли». Отцы так толкуют это: всех грешных – это помыслы, «с утра я отсекал все помыслы»», - рассказал отец Даниил.

«Почему мы каждый раз попадаемся в одну и ту же ловушку? Потому что мы люди, и мы падаем. Ваня упал, Ваня встает, и Бог ему дает благодать. Бог то нас принимает, но мы то теряем самый важный ресурс – это наше время, нашу жизнь, и отдаем ее тирании дьявола.

Ваня упал, и Ваня встанет. Сегодня он упал, а завтра говорит: «Нет, надо встать, и пойду к духовнику». А потом снова то же самое. Но грех мучает и мы говорим, куда нам пойти, другого пути все равно нет, буду каяться, пойду на исповедь», - рассказал афонит.

Отец Даниил сказал, сколько времени нужно, чтобы покаяться.

«10 лет – много; 5 лет – много; 1 год – много; 5 дней – много; 1 день – тоже много; 1 час – и это тоже много. Требуется лишь только молитва разбойника: «Боже, помяни мя!» и решимость не грешить. Вот так быстро происходит покаяние. Одним помыслом мы падаем и одним помыслом встаем, но сколько нужно мучатся и страдать, чтобы помысел прошел. Бог помогает встать нам. Зачем мы предаемся тирании дьявола? Помните, как в купели расслабленный? Господь спрашивал его: «Хочешь ли здрав быти?». Он отвечает: «Я не имею человека». Господь стал человеком, чтобы нам помочь», - отметил монах.

Афонский старец напомнил, что помогает подниматься в духовной жизни.

«…Мы взываем к Духу Святому: «Господи, спаси души наши!». Этот смысл мы вкладываем в каждый тропарь, в каждом песнопении мы говорим: «Спаси души наша, спаси наши души, спаси нас, Боже». Это основа нашей молитвы, основа наших прошений. Ведь душа – это основа человека, это его жизнь, это личность, и только здесь и сейчас мы можем получить благодать. Потом уже это будет невозможно. Ведь все Бог дает нам только по благодати Божией. Без нее ничего хорошего в нашей жизни произойти не может», - заключил святогорец.

Отец Даниил уже больше 60 лет живет на Афоне. Сначала он жил в Лавре Афанасия Афонского, а затем - в братстве Ефрема Катунакского, приемником которого он теперь стал.

По видеоматериалам Информационного портала Святой Горы Афон в Ютуб.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".