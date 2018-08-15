Афонский старец рассказал о самом опасном грехе в подростковом возрасте

На канале Информационного портала Святой Горы Афон в Ютуб опубликовано новое видео, в котором афонский старец Даниил Катунакский рассказал о грехах, которым поддаются подростки. Его слова также будут полезны их родителям, которые помогут уберечь ребенка от греха.

Отец Даниил больше 60 лет живет на Святой Горе. Сначала он жил в Великой Лавре, а позже - в братстве Ефрема Катунакского, приемником которого он теперь стал.

Старец говорит на греческом, но видео сопровождается переводом на русский язык.

«Каждый, кто хочет жить около Бога, обязательно должен найти душевный мир. А мы говорим, например: «А что у нас в семье происходит?». Если в семье супруги не хранят между собой любовь, с детьми ничего не получится. Современным детям не приносят пользы ни наказания, ни ругань. Им нужно дать хороший пример добра. У нас в семьях как зачастую бывает? Вечером мать уходит, дети не знают, куда она пошла. Ночью отец ушел, дети не знают, куда он пошел. Дети ушли, родители не знают, где они, и живут в таком недоразумении.

В современном мире человек, естественно, быстро возвращается на свои злые дела. Поймите, это происходит естественно. Как же мы хотим собрать детей, не прилагая усилий?», - отметил отец Даниил.

Святогорец рассказал, в каком возрасте грех является самым опасным.

«Наши дни – это время самых серьезных плотских грехов. И как родители, имея такие грехи, могут удержать детей? Как, скажите мне?! И многие дети в возрасте от 14 до 17 лет уже вкушают страшный плод греха. И если они это попробовали в таком возрасте, то это уже врастает в их плоть, и уже от этого так просто не избавишься, они уже живут с ним всю жизнь. Поймите, они и состарятся с этими грехами. В таком случае плотской грех из природы не вырвать. А ведь впасть в грех очень просто. Как только страсть вошла в жизнь ребенка – все, ребенок потерян. Или это девочка, или это мальчик. Если ребенок попробовал плотский грех – то все, он уже так просто восстать из греха не может», - рассказал старец.

Отец Даниил рассказал как нужно понимать слова из 100 псалма.

«Так нам говорил святой Косьма, если ребенок почувствовал вкус – то для него это непреодолимо. Потому и говорится в Псалтири «Во утрия избивах вся грешныя земли», то есть с самого начала, с первого помысла. Это как раз и говорится о всех дурных привычках. И каждый отец, каждая мать пусть знают, что тех детей, которых не успели удержать, которых упустили для плотского греха – все, они потеряны, они уже будут мучатся всю жизнь. Все дети, которым не уделили вовремя внимание и оставили их без присмотра, они потеряны. И потом уже всю свою оставшуюся жизнь дети мучаются, всего лишь, если страсть вошла в них в этом возрасте – 14-17 лет», - отметил святогорец.

Старец объяснил, какие именно грехи называются «плотскими».

«Я знаю многих людей, которые всю свою жизнь до глубокой старости мучаются от плотских грехов, от каких они не смогли удержаться в этом возрасте – 14-17 лет. Здесь говорится о любых вредных привычках. И так они всю жизнь, и падают, и падают, и падают.

Почему мы не следим за нашими самыми важными первыми шагами в самостоятельной жизни? Ведь это крайне важно, от этого зависит, спасется душа, или нет. Та душа, которой мир вообще не достоин, целый мир!», - подчеркнул отец Даниил.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".