Монастырь Констамонит отмечает панигир в день перенесения мощей первомученика архидиакона Стефана

Православные 15 августа отмечают перенесение из Иерусалима в Константинополь мощей святого первомученика архидиакона Стефана. В этот день афонский монастырь Констамонит отмечает панигир.

Мощи святого архидиакона Стефана были перенесены из Иерусалима в Константинополь около 428 года.

После мученической смерти святого - первомученика архидиакона Стефана побили камнями иудеи, затем его тело не похоронили, а бросили на съедение зверям и птицам.

Во вторую ночь известный, в то время, иудейский законоучитель Гамалиил, который стал интересоваться христианским вероучением, и защитивший апостолов в синедрионе, отправил верных ему людей, чтобы они взяли тело святого. Гамалиил похоронил его на своей земле, в пещере, которая находилась недалеко от Иерусалима.

Когда умер тайный ученик Иисуса Христа, Никодим, Гамалиил также похоронил его возле места упокоения архидиакона Стефана. Позже и сам Гамалиил со своим сыном Авивом крестился и был похоронен возле первомученика Стефана и святого Никодима.

В 415 году мощи святых были обретены. Их торжественно перенесли в Иерусалим. Перенесение возглавил архиепископ Иоанн вместе с епископами Елевферием Севастийским и Елевферием Иерихонским.

Многие верующие по молитвам возле святых мощей получали исцеление.

Во времена правления святого благоверного царя Феодосия Младшего - 408-450 гг., мощи святого первомученика Стефана перенесли из Иерусалима в Константинополь, где их положили в церкви в честь святого диакона Лаврентия. После того, как был построен храм в честь первомученика Стефана, их перенесли туда 15 августа (по новому стилю).

На Святой Горе Афон в монастыре Констамонит есть храм в честь первомученика архидиакона Стефана и частица его мощей.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".