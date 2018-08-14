Что празднуют православные 14 августа

Православные христиане 14 августа отмечают Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня и день памяти семи мучеников Маккавеев: Авима, Антонина, Гурия, Елеазара, Евсевона, Алима и Маркелла, матери их Соломонии и учителя их Елеазара.

Как сообщает БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», также этот праздник называют в народе Первый или Медовый Спас.

Согласно греческому часослову 1897 года, праздник был установлен из-за болезней, «часто бывавших в августе, издревле утвердился в Константинополе обычай износить Честное Древо Креста на дороги и улицы для освящения мест и в отвращение болезней». Крест выносили накануне из царской сокровищницы, полагали в Великой церкви в честь Святой Софии - Премудрости Божией. До праздника Успения Пресвятой Богородицы перед святыней совершались литии и Крест оставался доступным для поклонения. Поэтому праздник получил название Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня.

На Руси этот праздник отмечался вместе с воспоминанием Дня Крещения Руси. Согласно хронографам ХVI века: «Крестися князь великий Владимир Киевский и вся Русь августа 1». Дата указана по старому стилю, соответственно, по новому – это 14 августа. Издавна на Руси в храмах в этот день служили водосвятный молебен и совершали освящение меда. Поэтому праздник называется «Медовый Спас», «Спас на воде», «Мокрый Спас».

Накануне праздника, во всех православных церквях, на середину храма для поклонения выносят Крест.

Святые мученики Маккавевы, день памяти который отмечается 14 августа, жили во II веке до Pождества Xристова. Тогда царь Сирии Антиох Епифан поработил еврейский народ и хотел заставить евреев перейти в язычество. Царь распорядился, чтобы все ели свинину – мясо запрещенное Законом (Лев. 11: 7–8).

Первым заставляли его есть 80-летнего писца Елеазара, насильно открыв ему рот. Но святой выплюнул свинину и не согласился притворяться покоренным, чтобы сохранить жизнь. Он был казнен колесом.

Семь братьев, которых наставлял в вере Елеазар, были арестованы и предстали перед царем. Правитель приказал разложить перед ними инструменты для пыток, чтобы запугать их, но старший ответил: «Лучше умереть, чем преступить Закон наших отцов».

Антиох приказал отрезать ему язык, снять кожу и отсечь конечности. Затем его подвергли пыткой колесом и положили на жаровню. Видя его мучения, мать и братья его молились Богу, чтобы также мужественно пострадать за веру.

Затем братьев и мать поочередно подвергли жестоким пыткам. Они приняли мучение за веру.

Как напоминает «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», 14 августа начинается Успенский пост, который продлится до 28 августа – праздника Успения Пресвятой Богородицы.