У православных начался Успенский пост

У православных христиан 14 августа начался Успенский пост.

Как сообщает «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», этот пост является строгим и длится две недели, до праздника Успения Пресвятой Богородицы – 28 августа.

Впервые упоминание об Успенском посте датируется 450 годом в беседе Льва Великого. Официально он был установлен Церковью в 1166 году на Константинопольском Соборе.

Пост посвящен празднику Успения Богородицы, то есть дню, когда Божия Матерь отошла ко Господу – умерла. На славянском языке «успение» означает сон. Таким образом, праздник служит напоминанием христианам о том, что после Воскресения Христова смерть приобрела другой смысл, что Господь «Смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав».

Также Успенский пост побуждает верующих следовать примеру Божией Матери, Которая всю жизнь соблюдала умеренность в пище, а за три дня до Успения перестала есть и только пила воду.

На Успенский пост приходятся два праздника. В первый день – 14 августа верующие отмечают Первый Спас или Маккавея – день памяти мучеников Маккавеев. В этот день освящают мед. И Преображение Господне, или Яблочный Спас – 19 августа. По традиции, в этот день в храмах освящают фрукты нового урожая – яблоки, груши.

Успенский пост является строгим. Это означает, что из трапезы исключается не только мясные и молочные продукты, а и рыба, и подсолнечное масло. Последнее разрешается по субботам и воскресеньям, а рыба – только на праздник Преображения Господня. Меру поста лучше согласовать индивидуально со священником. Так как следует помнить, что пост – это не диета.

Как известно, святые учили, что пост – это в первую очередь, воздержание от грехов и вредных привычек. Преподобный Паисий Святогорец говорил: «С помощью аскезы, подвига человек уподобляется бесплотным силам. Конечно, воздерживаться нужно, имея в виду высшую духовную цель. Если человек воздерживается, чтобы избавиться от вредных для здоровья жиров, то он заботится [лишь] о благе своей плоти».