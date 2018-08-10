Особенности захоронения на Святой Горе Афон

На Афоне монастырское кладбище обычно небольшое, лишь несколько деревянных крестов.

Встретить смерть на Святой Горе всегда считалось наградой Небс. В монашеской республике существует предание, что новопреставленных святогорцев встречает Сама Богородица и проводит души через мытарства к Отцу Небесному.

На Святой Земле стараются хоронить в день смерти. Тело усопшего святогорца не омывают и не переоблачают. Поскольку в «Последовании исходном монахов» указано: «Егда кто от монахов ко Господу отидет, понеже не подобает омываться телу его, ниже видетися отнюд нагу».

Перед погребением братия выполняет особый обряд. Новопреставленного одевают в схиму, лицо покрывают куколем, а тело зашивают в рясу. На грудь возлагается икона Пресвятой Богородицы.

После отпевания братия переносит тело монаха на руках к месту захоронения. Умершего опускают в могилу без гроба, чтобы не мешать телу скорее превратиться в прах. Грунт на полуострове в большинстве каменистый и чтобы засыпать могилу землей, ее надо собрать. На могиле устанавливают четырехконечный деревянный крест с именем монаха и датой смерти.

Останки находятся в земле три года. Все это время вся монастырская братия сугубо поминает насельника. Первые сорок дней на каждой Божественной литургии в память о новопреставленном ставят поминальное коливо. В течение трех лет душу усопшего поминают на каждой проскомидии.

Имя умершего заносится в поминальную монастырскую книгу (Κουβαράς), в которой собраны имена всех умерших монахов обители с начала ее основания.

Проходит три года, останки монаха достают и по их состоянию делают вывод о загробной судьбе покойного.

Если тело еще не истлело, останки засыпают, за монаха усиленно молятся и через некоторое время снова проверяют. Так продолжается, пока не останутся только кости. Тогда их моют в воде с вином и переносят в костницы.

На Афоне по цвету черепа узнают насколько безгрешен был покойный монах. Считается, что темный цвет черепа говорит о грешности души покойного. Черепа спасенных монахов - белого цвета. Черепа безгрешных праведников имеют желтый или золотистый оттенок и иногда даже благоухают.

Над костницей обычно бывает надпись: «Мы были такие, как вы, а вы будете такими, как мы». Эти двери никогда не закрываются, чтобы каждый мог войти и в одиночестве поразмыслить над своей жизнью.

В костнице черепа сложены на полках, а кости лежат отдельно. На черепах написаны имена монахов и обозначена дата смерти. Здесь они хранятся века.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".