Афонские святые, день памяти которых отмечают в августе и панигиры в монастырях Святой Горы

Афонские святые, день памяти которых отмечают в августе и панигиры в монастырях Святой Горы (по новому стилю): 4 августа - святой Марии Магдалины (панигир монастыря Симонопетра); 9 августа - святого Пантелеймона (панигир монастыря святого Пантелеймона); 10 августа - преподобного Павла Ксиропотамского (панигир монастыря Ксиропотам и святого Павла); 15 августа - святого Стефана первомученика (панигир монастыря Констамонит); 17 августа - священномученика Космы равноапостольного; 19 августа – Преображение Господне (панигир монастыря Кутлумуш и монастыря Пантократор); 20 августа - преподобного Дометия Филофеевского; 24 августа - преподобного Нифонта II-го патриарха Константинопольского (панигир монастыря Дионисиат); 28 августа - Успения Пресвятой Богородицы (панигир монастыря Иверон). "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

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