Афонские святые, день памяти которых отмечают в августе и панигиры в монастырях Святой Горы

12:27, 05 августа 2018
Афон
261 0
Крест на Святой Горе / sviatogora.com

4 августа - святой Марии Магдалины (панигир монастыря Симонопетра); 

9 августа - святого Пантелеймона (панигир монастыря святого Пантелеймона); 

10 августа - преподобного Павла Ксиропотамского (панигир монастыря Ксиропотам и святого Павла); 

15 августа - святого Стефана первомученика (панигир монастыря Констамонит); 

17 августа - священномученика Космы равноапостольного; 

19 августа – Преображение Господне (панигир монастыря Кутлумуш и монастыря Пантократор); 

20 августа - преподобного Дометия Филофеевского; 

24 августа - преподобного Нифонта II-го патриарха Константинопольского (панигир монастыря Дионисиат); 

28 августа - Успения Пресвятой Богородицы (панигир монастыря Иверон). 

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter