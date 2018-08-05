Афонские святые, день памяти которых отмечают в августе и панигиры в монастырях Святой Горы
Афонские святые, день памяти которых отмечают в августе и панигиры в монастырях Святой Горы (по новому стилю):
4 августа - святой Марии Магдалины (панигир монастыря Симонопетра);
9 августа - святого Пантелеймона (панигир монастыря святого Пантелеймона);
10 августа - преподобного Павла Ксиропотамского (панигир монастыря Ксиропотам и святого Павла);
15 августа - святого Стефана первомученика (панигир монастыря Констамонит);
17 августа - священномученика Космы равноапостольного;
19 августа – Преображение Господне (панигир монастыря Кутлумуш и монастыря Пантократор);
20 августа - преподобного Дометия Филофеевского;
24 августа - преподобного Нифонта II-го патриарха Константинопольского (панигир монастыря Дионисиат);
28 августа - Успения Пресвятой Богородицы (панигир монастыря Иверон).
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".