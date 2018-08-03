Как проводили диагностику и лечение в Хиландаре в XV-XVI веке

На Святой Горе сохранился «Медицинский кодекс Хиландара» XV-XVI веков.

Основными способами диагностики врача в то время был анализ мочи и пульса. Две главы «Хиландарского кодекса» посвящены этому, а также изучению болезней и нарушений.

«Пульс обычно исследуется на правой руке, при этом четыре пальца плотно прижимаются к кровеносному сосуду, и пациент должен полностью расслабить руку и никоим образом не зажимать кулак», - сказано в Кодексе.

Также в записях есть описание разных типов пульса, например, так называемый «пульс козы» похож на прыжок козла, он сначала считается слабым, а затем постепенно усиливается. Противоположность этому - ломаный пульс, который сначала сильнее, а затем - ослаблен. Пульс у женщины сильнее и быстрее, чем у мужчины, и зависит от характера человека. […] Очень опасен пульс «хвост мыши»: «Когда вы кладете четыре пальца на вену, вы едва ощущаете его под первым пальцем, а под другим, еще более отчетливо, под третьим пальцем еще сильнее, а под четвертым – едва, или нет. Такой пульс указывает на фатальный исход заболевания».

Исцеление можно ожидать, если пульс противоположен «хвосту мыши».

Только измерение пульса средневековому врачу было не достаточно, чтобы определить болезнь; необходимо было исследовать жидкости организма. Рекомендовалось внимательно изучить мочу больного, чтобы обратить внимание на ее внешний вид, запах и изменения в ней.

После того, как врач ставил диагноз - выписывался рецепт лечения. Некоторые из рецептов сегодня больше напоминают сказки или секретные формулы. Например, мясо волка - для лечения психически больного, яйца вороны - для эпилептиков. Некоторые лекарственные растения используются и по сегодня: алоэ, базилик.

По материалам «Приятели монастыря Хиландар».

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