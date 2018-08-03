Медицинский кодекс Хиландара

В Средние века в Сербии начали открываться первые больницы. Самая старая сербская больница была основана святым Саввой в Хиландаре в 1199 году, прежде всего для лечения больных монахов, а первая больница на территории Сербии была основана в Студенице, также под его эгидой. В то время лечение, которое получал сербский средневековый пациент, не сильно отличалось от лечения в Западной Европе, где медики были образованы. Это подтверждает Радойчич, который в 1952 году обнаружил коллекцию средневековых текстов в библиотеке монастыря Хиландар. Их называют «Медицинским кодексом Хиландара». Предполагается, что кодекс возник в XV или в начале XVI века, хотя некоторые записи были сделаны раньше.

Факсимильное издание этой рукописи было опубликовано в 1980 году с 414 страницами, а 9 лет спустя - рукописная транскрипция и перевод на современный сербский язык.

В статьях Медицинского кодекса Хиландара есть несколько глав: диагностика, записи инфекционных заболеваний, фармакологические файлы, комплексные медикаменты, фармакотерапия, педиатрия, флеботомия (венозный кровоток) и токсикология. Эта коллекция медицинских текстов охватывала знания древних медиков, учителей Гиппократа, Галена, Аристотеля и Салерно-Монпелье, расшифровки медицинских трудов средневековых писателей, а также фрагменты оригинальных произведений. Несмотря на то, что он хранится в Хиландаре, считается, что тексты были переведены учеными врачами, а не монахами, поскольку они использовали профессиональную терминологию.

В медицинских записях рекомендовали, чтобы врач сначала поговорил с пациентом.

«Важно, чтобы перед исследованием рта пациента врач узнал о его привычках, питании, сне, о месте, в котором он живет, о том, кем он работает, независимо от того, принял ли он какое-то лекарство. Будьте веселы и сострадательны, [… ] не смотрите на жену или дочь пациента. Врачу нужно знать природу своего пациента, обратить внимание на то, что он часто потеет, бледнеет ли его лицо, его нос острый или остроконечный. Только тогда самое время узнать, что внутри, какие затяжки, импульсы, потоки перемещает человеческий организм», - сказано в кодексе.

По материалам «Приятели монастыря Хиландар».

"Православное наследие Украине на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".