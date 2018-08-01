Архиепископ Иона рассказал о том, как Божия Матерь помогает паломникам на Святой Горе

Наместник столичного Свято-Троицкого Ионинского монастыря архиепископ Иона (Черепанов) рассказал о своих регулярных паломничествах на Святую Гору. Также он заметил, что на Афоне присутствует Богородица, Которая заботится о паломниках.

«Когда делюсь этой мыслью с людьми, которые регулярно ездят на Святую Гору, все соглашаются. На Афоне действительно можно пребывать в полном спокойствии, не переживая, что куда-то не успеете, где-то травмируетесь, случится что-то плохое, опоздаете на паром или на самолет, не попадете в какое-то святое место. Божия Матерь всё устраивает. И что бы ни произошло, я всегда уже знаю, что ситуация все равно изменится, и даже искушения Господь по молитвам Пресвятой Богородицы обратит во благо», - рассказал владыка Иона.

Архиепископ также привел примеры помощи Богородицы паломникам.

«Самый яркий пример – путь на Афон и обратно. Традиционно паломники добираются туда по морю из Уранополиса. Это последний светский город перед Святой Горой, оттуда регулярно ходят большие паромы, которые перевозят грузовики и легковые машины, а также многочисленных посетителей афонских монастырей. Хотя залив находится между двумя ответвлениями полуострова Халкидики - Афоном и Ситонией, - однако и там регулярно бывает волнение, не позволяющее паромам выходить в море.

Сколько знаю случаев, когда у людей всё по минутам расписано: в такой-то день в Уранополисе их ждет микроавтобус, и времени ровно столько, чтобы добраться на материк и доехать до аэропорта. И вдруг штормовое предупреждение, и паром не ходит. У паломников — отчаяние; но не у тех, кто на Афоне бывает часто. Кто ездит регулярно, не переживают и не волнуются, зная, что Богородица всё устроит.

И действительно, обязательно что-то происходит: или открывают навигацию в самый последний момент, или находится машина, которая отвезет в Уранополис по горной грунтовой дороге. (В силу своей слабой проходимости она используется только в крайнем случае. На ней часто случаются осыпи, ее размывает дождями, и в целом она малопригодна для транспортного сообщения)», - рассказал наместник столичного монастыря.

Владыка Иона посоветовал, как поступать тем паломникам, которые впервые совершают паломничество на Святую Гору.

«Конечно, первый раз лучше ехать с теми, кто уже был и сможет помочь увидеть Афон. Мы знаем выражение: в чужой монастырь со своим уставом не ходят. В любом месте есть определенные стандарты поведения, и Святая Гора – не исключение. Должна быть соответствующая одежда, на службе нужно придерживаться конкретных правил, на многие вещи стоит обратить особое внимание.

Также надо подсказать, какой маршрут выбрать, потому что монастырей много, и хотя внешне они похожи, но различаются внутренним устройством и отношением к паломникам. Для начала, хорошо бы попасть в наиболее гостеприимные, где будет возможность пообщаться с братией и настоятелем», - отметил архиепископ.

По материалам Рravmir.ru.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".