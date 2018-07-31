В чем отличие паломничества на Афон архиереев, духовенства и мирян – архиепископ Иона

Наместник столичного Свято-Троицкого Ионинского монастыря архиепископ Иона (Черепанов) рассказал, в чем отличие между паломничеством на Афон архиереев и духовенства или простых мирян.

«Раз в несколько лет (к сожалению, чаще не получается) я стараюсь приехать на Афон так, чтобы в одиночку походить по монастырям и помолиться. Очень хочется в месте уединения многих отшельников также уединиться, ведь наш Ионинский монастырь расположен в центре города, и местом покоя его назвать сложно», - сказал владыка Иона.

Он рассказал, чем обусловлены отличия.

«Когда еще не стал епископом, было значительно проще: меня никто не знал, я мог приходить в любую обитель на Святой Горе, молиться тихонечко в уголке, не привлекая внимания. В совершенном благодушии перемещался от монастыря к монастырю, каждый день причащался - потому что когда присутствуешь на всех богослужениях, ничего не препятствует приобщаться Святых Христовых Таин. И это действительно была большая радость», - сказал архиепископ.

Владыка Иона отметил, что епископам приходится сложнее, чем мирянинам, во время паломничества.

Сейчас сложнее, потому что там, где знают, что ты епископ, приходится нести трудности, связанные с архиерейским саном. Отвертеться невозможно: «Пожалуйста, у нас так положено, исполняйте устав…». Во время богослужения тебя ставят в игуменскую стасидию, ты должен читать в храме определенные молитвословия. […] Несколько раз за службу благословляешь всю братию и паломников, на трапезе сидишь на первом месте, после трапезы опять благословляешь паломников.

Сложность в том, что постоянно находишься в центре внимания. Если раньше, когда совсем устал, я мог прийти на половину службы, или уйти раньше, или подойти уже на литургию, сейчас хочешь-не хочешь необходимо присутствовать от начала и до конца. Как архиерей, ты на виду и должен быть «при исполнении». Но в тех монастырях, где меня не знают, всё значительно проще», - рассказал наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря.

По материалам PRAVMIR.RU.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".