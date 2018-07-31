Преподобномученик Никодим – афонский святой, который в видении узнал, как и где будет казнен

Православные христиане в июле отмечают день памяти афонского святого - преподобномученика Никодима.

Преподобномученик Никодим родился в Албании. Родители женили его, у него были дети. Мужчина часто общался с мусульманами и увлекся их вероучением, стал изучать Коран. Так он отрекся от Христа и принял ислам, и обратил в мусульманскую веру своих детей, кроме одного сына, которого христиане увезли на Афон.

Узнав, что сын на Святой Горе, святой отправился за ним. Однако вместо того, чтобы обратить сына в ислам, Господь устроил так, что он сам раскаялся в вероотступничестве. Прибыв на Афон, он заплакал, осознавая свое положение и то, что он сделал.

Раскаявшись, он принял монашество с именем Никодим. Он захотел искупить свой грех кровью. Святой обратился за советом к преподобному Акакию из скита, который относился к обители Кавсокаливит. Акакий помолился Богу, потом дал Никодиму свой жезл и сказал: «Иди с Богом, Бог тебе в помощь: подвиг совершишь, и мученический венец за него готовится в небесах».

Перед уходом со Святой Горы, преподобный видел в явлении Господа, который показал ему все предстоящие мучения и показал ему место, где будет усечена его глава.

Никодим прибыл в Албанию, на свою родину, и там пред знавшими его турками исповедал, что исповедует Христа истинным Богом, а Магомета назвал льстецом и обманщиком.

Его отвели к паше. Святой вновь сказал ему то же. Паша приказал сбросить его с высокой террасы своего дома вниз. Но мученик остался невредим и вновь пришел к паше. Паша очень удивился, увидев его перед собой, так как думал, что святой погиб.

Затем Никодима в течение трех суток мучили турки, но видя его стойкость в христианской вере, отвели его на место, которое он видел в видении, и обезглавили его. Это произошло в 1722 году.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".