Афонские святые Дионисий и Митрофан, которые жили в одной пещере

Православные в июле отмечают день памяти двоих афонских святых - преподобных Дионисия Ритора и Митрофана.

Святой Дионисий родился в начале XVI века. Он получил хорошее, по тем временам, образование, за что был прозван Ритором.

Монашеский постриг преподобный принял в Студийском монастыре. Позже, желая вести более уединенную жизнь, он отправился на Афон. Здесь Дионисий поселился в скиту Кариес, позже – в скиту Святой Анны, а затем отправился в пустынную обитель, где в наше время расположен Малый скит Святой Анны. Здесь со своим учеником, преподобным Митрофаном, он жил в пещере, на месте которой теперь расположен храм, построенный в 1956 году.

Преподобный Дионисий прославился своей мудростью и знанием, став учителем для многих монахов и аскетов. Он писал духовные труды.

О нем знали не только на Святой Горе, а и за ее пределами. В библиотеке скита сохранился рукописный кодекс, написанный святым Дионисием, и псалтырь преподобного.

Сохранилось описание его внешности: «человека достаточно высокого роста, с большой, словно квадратной, головой, круглым лицом, высоким и широким лбом, густыми усами и ниспадающей бородой, широкой, прямоугольной, немного разделенной надвое, доходящей до груди, с седой, наполовину лысой головой, золотистой кожей, и величественным характером».

Преподобный Дионисий умер в пещере, в которой много лет провел в подвигах.

Ученик святого Дионисия, преподобный Митрофан также вел аскетическую жизнь. По благословению старца он покинул Святую Гору и отправился в Халкидику, чтобы проповедовать. В деревне Исворос (сегодня – Стратоники), преподобный встретил христианина Димитрия, который рассказал ему о своем видении о вечной жизни. Святой записал этот рассказ, и он сохранился до наших дней. Сейчас в деревне Стратоники есть храм в честь преподобного Митрофана.

Описание внешности Преподобного Митрофана также сохранилось, известно, что он был мужчиной: «среднего роста, круглой головой, густыми темными волосами, закругленной бородой, равно как и круглыми бровями и глазами, наполовину лысым, со светлой кожей. Он был похож на святого Николая, если не брать во внимание возраст и цвет волос. По возрасту он был младше, а волосами – темнее».

Святые Дионисий и Митрофан считаются первыми обитателями и основателями скита Малой Анны.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".