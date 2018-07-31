На Афоне время идет по-другому – архиепископ Иона

На Афоне ход времени ощущается по-особенному. Наместник Свято-Троицкого Ионинского столичного монастыря архиепископ Иоана (Черепанов) заметил, что на Афоне «время течет, как в детстве».

«Практически все, кто бывал на Святой Горе, отмечают, что действительно время там идет по-другому. Нам, живущим в плотном ритме города, это сложно представить. У нас проснулся, помолился, вышел на работу, поделал текущие дела - уже полдень. Еще пару дел начал, по телефону поговорил, с кем-то пообщался - наступил вечер. День проходит мгновенно», - отметил владыка Иона.

Наместник столичного монастыря рассказал о распорядке дня на Святой Горе.

«На Афоне не так. Рано утром ты сходил на длинную службу, потрапезничал, пообщался со старцем, настоятелем монастыря, чуть отдохнул - и только десять часов утра. Сходил в соседний монастырь, поклонился святыне, посидел на берегу моря, полюбовался красотами, прошелся по горным тропам, почитал правило ко Причастию - всего час дня. И так насыщенно, очень плотно проходит каждый день.

Мне это напоминает ощущение, как было в детстве. Тогда час казался колоссальным промежутком времени. Ведь дети пребывают в ангелоподобном состоянии, к чему, собственно, стремится каждый христианин - незлобию, простоте, искренности, чистоте. Может быть, поэтому Господь и на Афоне дает особое, «детское» время, которое течет неспешно, медленно - как в детстве», - рассказал архиепископ.

Владыка Иона также рассказал, почему он любит совершать именно пешие паломничества на монашеском полуострове.

«В чем отдельная радость хождения пешком по Святой Горе, так это в соприкосновении с удивительной природой. Настоящее буйство афонской субтропической растительности, панорамы и виды, открывающиеся на море и соседние острова - это поистине красивейшее место, и не только в духовном отношении.

Еще в древности между монастырями были проложены дорожки. Идешь по тропкам, и на протяжении километра, двух, пяти – камушек к камушку на высокогорье аккуратно уложены булыжники. Поразительно, сколько поколений монахов здесь жили, и какое наследие они оставили: километр за километром тянется мостовая, вымощенная по горам, склонам, а иногда и по совершенно непроходимым местам. Какой это титанический труд!», - отметил архиепископ Иона.

По материалам Рravmir.ru.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".